Έκλεισε τα 135 χρόνια «ζωής» ο Πανιώνιος – Υπέροχα βίντεο από ΠΑΕ και ΚΑΕ (vids)

Σεπτέμβριος 1890, Σμύρνη. Νεαροί Έλληνες της πόλης ιδρύουν τον μουσικό και γυμναστικό σύλλογο «Ορφέυς», ενώ τρία χρόνια αργότερα ιδρύεται το «Γυμνάσιο», που δίνει περισσότερη έμφαση στις αθλητικές δραστηριότητες και διοργάνωσε τους Πανιώνιους Αγώνες. Το 1898, τα δύο σωματεία έγιναν ένα, και «γεννήθηκε» ο Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης.

Το κυανό και το ερυθρό, χρώματα που χρησιμοποιούνταν από τους Έλληνες της Μικράς Ασίας ορίστηκαν και στον σύλλογο, ωστόσο αργότερα η ερμηνεία των χρωμάτων ήταν βαθύτερη. Μετά την καταστροφή της Σμύρνης, το ερυθρό συμβολίζει το αίμα των Ελλήνων που χύθηκε, ενώ το κυανό την Ελλάδα και το Αιγαίο που διέσχισαν οι πρόσφυγες.

Σήμερα, 14/9, που είναι ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης, ο «Ιστορικός» κλείνει 135 χρόνια ζωής και δεν ξεχνάει την ιστορία του. Η ΠΑΕ και η ΚΑΕ του συλλόγου δημοσίευσαν συγκινητικά βίντεο γεμάτα ιστορία, τόσο του συλλόγου, όσο και του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας.

Τα δύο βίντεο συνοδεύονται από τη φράση: «135 χρόνια, τρεις αιώνες, δύο ήπειροι, μία ομάδα».

Το βίντεο της ΠΑΕ Πανιώνιος

View this post on Instagram A post shared by PanioniosFC (@panionios_fc)

Το βίντεο της ΚΑΕ Πανιώνιος