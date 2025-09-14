Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 1-1: Ο Κουτσίδης… μίλησε στις καθυστερήσεις

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League 2. Το ματς έληξε 1-1, με τις… συγκινήσεις να λαμβάνουν χώρα στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.

Μέχρι το 82′ το ματς δεν είχε σκορ, ο Πανιώνιος προηγήθηκε σε αυτό το σημείο με γκολ του Βαν ντερ Φάτερ και οι Πειραιώτες ισοφάρισαν με τον Κουτσίδη στο 90+1′ για το τελικό 1-1. Δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ των φιλοξενούμενων, καθώς έχει προηγηθεί ξεκάθαρο επιθετικό φάουλ πάνω στον Μπότη.

Ο Ισίδωρος Κουτσίδης είναι ξανά εδώ! Μετά τον δανεισμό του στον Βόλο επέστρεψε στον Πειραιά και έναν χρόνο μετά δείχνει ξανά την αξία του! Αυτή είναι, άλλωστε, και η χρησιμότητα των ομάδων Β’. Για τα νέα παιδιά δημιουργήθηκαν. Για να πάρουν χρόνο, χώρο, να αποκτήσουν εμπειρίες και να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η σταδιακή τους μετάβαση στο υψηλότερο επίπεδο. Και ο Ολυμπιακός ξέρει να το κάνει πολύ καλά αυτό. Εδώ και πολλά χρόνια.

Στο πρώτο ημίχρονο -ενός ματς που παρακολούθησαν από κοντά μεταξύ άλλων ο προπονητής των ανδρών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς- δεν έγιναν και πολλά πράγματα. Λίγες οι φάσεις στις δύο εστίες. Για την ακρίβεια, μόλις μία αξιοσημείωτη, με το σουτ του Μπεχαράνο στο 44′ να το μπλοκάρει ο Μπότης.

Στο 55′ ο Μπότης απέκρουσε την κεφαλιά του Βαν ντερ Φάτερ, ενώ στο 71′ ο Πανιώνιος κέρδισε πέναλτι μετά από χέρι του Κουτσίδη. Ο ίδιος ο Ολλανδός ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Μπότης το έπιασε.

Εν τέλει στο 82′ ο Πανιώνιος άνοιξε το σκορ με πλασέ του Βαν ντερ Φάτερ, αλλά έχει προηγηθεί καθαρό επιθετικό φάουλ πάνω στον Μπότη και το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει. Ο Ολυμπιακός Β’, όμως, βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 90+1′. Ο Αλαφάκης εκτέλεσε το φάουλ και ο Κουτσίδης διαμόρφωσε με κεφαλιά το τελικό 1-1.