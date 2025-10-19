Super League 2: «Διπλό» η Καλαμάτα στην Καλλιθέα και ο Πανιώνιος στο Αιγάλεω (vid)

Επιστροφή στις νίκες για την Καλαμάτα! Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη άφησε πίσω την ισοπαλία με το Αιγάλεω και επιβλήθηκε εκτός έδρας της Athens Kallithea με 2-1, πανηγυρίζοντας το πέμπτο «τρίποντό» της σε έξι αναμετρήσεις για τον δεύτερο όμιλο της Super League 2.

Έτσι, η «μαύρη θύελλα» παραμένει επικεφαλής στην κατάταξη, διατηρώντας μικρό προβάδισμα σε σχέση με τους «διώκτες» της. Τα τέρματα των φιλοξενούμενων πέτυχαν οι Παμλίδης (8′) και Μορέιρα (41′), ενώ η Athens Kallithea μείωσε με τον Μαυριά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (45+2′).

Στο μεταξύ, χάρη σε πέναλτι του Παπαγεωργίου στο 44ο λεπτό, ο αήττητος (4-2-0) Πανιώνιος νίκησε 1-0 εκτός έδρας το Αιγάλεω και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και στο -2 από την κορυφή. Το «Σίτι» είχε δοκάρι στο 58′ με τον Ενομό, όπως και οι «κυανέρυθροι» με τον Παπαγεωργίου στο 86′.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής του Νοτίου ομίλου της Super League 2:

Χανιά-ΓΣ Μαρκό 1-1

Ηλιούπολη-Ελλάς Σύρου 1-2

Ολυμπιακός Β΄-Παναργειακός 2-1

Αιγάλεω-Πανιώνιος 0-1

Athens Kallithea-Καλαμάτα 1-2



Η βαθμολογία του Α’ ομίλου της Super League 2

Πρώτη ήττα για Αστέρα Β’, πρώτη νίκη για ΠΑΣ

Η Αναγέννηση Καρδίτσας υποχρέωσε τον Αστέρα Τρίπολης Β’ στην πρώτη ήττα του στην εφετινή Super League 2. Το θεσσαλικό συγκρότημα επιβλήθηκε 2-0 των Αρκάδων, σε αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική του πρώτου ομίλου και τους… προσπέρασε στη βαθμολογία, ενώ βρίσκεται πλέον στο -3 από τον πρωτοπόρο ΠΟΤ Ηρακλή. Τα τέρματα που χάρισαν το «τρίποντο» στην Αναγέννηση σημείωσαν οι Στίκας (5′) και Καμπετσής (27′).

Στο μεταξύ, χάρη σε τέρματα των Αριγίμπι (7′, 78′) και Ναούμη (38′), ο ΠΑΣ Γιάννινα επιβλήθηκε 3-0 του Καμπανιακού στο ντέρμπι της «ουράς» και πλέον οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες, ενώ «συγκατοικούν» και με τον ΠΑΟΚ Β’.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής του Βορείου ομίλου της Super League 2:

ΠΟΤ Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β’ 2-1

Νίκη Βόλου – Καβάλα 6-0

Νέστος Χρυσούπολης – Μακεδονικός 1-0

Αναγέννηση Καρδίτσας – Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-0

ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός 3-0



Η βαθμολογία του Β’ ομίλου της Super League 2