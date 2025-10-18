Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Super League 2 – «Πάτησε» κορυφή ο Ολυμπιακός Β’
Ο Ολυμπιακός Β’ επικράτησε με 2-1 του Παναργειακού και πάτησε στην κορυφή του νοτίου ομίλου – Παραμένει πρώτος ο Ηρακλής στον βόρειο όμιλο της Super League 2
- Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν
- Κικίλιας: «Η ναυτιλία χρειάζεται διεθνείς κανόνες αποδεκτούς από όλους»
- Πετρέλαιο θέρμανσης: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές ανά περιοχή σε όλη την Ελλάδα [πίνακες]
- Γυναίκες, λεφτά και φόροι – Οι σχέσεις Έιπστάιν με έναν τιτάνα της Γουόλ Στριτ
Ο Ολυμπιακός επικράτησε στον Ρέντη με 2-1 του Παναργειακού, πραγματοποιώντας μια τεράστια ανατροπή για την 6η αγωνιστική της Super League 2 και έπιασε στην κορυφή την Καλαμάτα στο νότιο όμιλο του πρωταθλήματος με 13 βαθμούς, με τον Παναργειακό να πέφτει στην 9η με 3 βαθμούς.
Στον άλλο όμιλο, ο Ηρακλής ήταν ο μεγάλος νικητής στο Καυταντζόγλειο, επικρατώντας με 2-1 του ΠΑΟΚ Β’ και παρέμεινε πρώτος στη βαθμολογία του βορείου ομίλου, όντας αήττητος με 5 νίκες και 1 ισοπαλία.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Ελλάς Σύρου επικράτησε με 2-1 εκτός έδρας της Ηλιούπολης και πέτυχε την πρώτη νίκη της σε επαγγελματικές κατηγορίες μακριά από το σπίτι της. Έτσι, οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν στην 6η θέση με 8 βαθμούς, με την Ηλιούπολη να παραμένει τελευταία με 1 βαθμό.
Στα Χανιά, η τοπική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με το Μαρκό, με τους γηπεδούχους να φτάνουν τους 3 βαθμούς και την 8η θέση και η Μαρκό τους 9 και την 5η.
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Super League 2
Νότιος όμιλος
Σάββατο 18/10
Χανιά – Μαρκό 1-1
Ηλιούπολη – Ελλάς Σύρου 1-2
Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός 2-1
Κυριακή 19/10
Αιγάλεω – Πανιώνιος 14:00
Athens Kallithea – Καλαμάτα 14:00
Βόρειος όμιλος
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β’ 2-1
Νίκη Βόλου – Καβάλα, 16:00
Νέστος Χρυσούπολης – Μακεδονικός, 16:00
Κυριακή 19 Οκτωβρίου
Αναγέννηση Καρδίτσας – Αστέρας Τρίπολης Β’, 14:00
ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός, 14:00
Η βαθμολογία της Super League 2
- Μπαρτσελόνα – Χιρόνα 2-1: O Αραούχο «μίλησε» στο 90+3′ και την «έστειλε» στην κορυφή!
- Τι είπε ο Μεντιλίμπαρ για ΑΕΛ Novibet, Μάνσα και Μπαρτσελόνα
- Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα
- Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)
- LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός
- LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις