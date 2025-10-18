Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Super League 2 – «Πάτησε» κορυφή ο Ολυμπιακός Β’

Ο Ολυμπιακός επικράτησε στον Ρέντη με 2-1 του Παναργειακού, πραγματοποιώντας μια τεράστια ανατροπή για την 6η αγωνιστική της Super League 2 και έπιασε στην κορυφή την Καλαμάτα στο νότιο όμιλο του πρωταθλήματος με 13 βαθμούς, με τον Παναργειακό να πέφτει στην 9η με 3 βαθμούς.

Στον άλλο όμιλο, ο Ηρακλής ήταν ο μεγάλος νικητής στο Καυταντζόγλειο, επικρατώντας με 2-1 του ΠΑΟΚ Β’ και παρέμεινε πρώτος στη βαθμολογία του βορείου ομίλου, όντας αήττητος με 5 νίκες και 1 ισοπαλία.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Ελλάς Σύρου επικράτησε με 2-1 εκτός έδρας της Ηλιούπολης και πέτυχε την πρώτη νίκη της σε επαγγελματικές κατηγορίες μακριά από το σπίτι της. Έτσι, οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν στην 6η θέση με 8 βαθμούς, με την Ηλιούπολη να παραμένει τελευταία με 1 βαθμό.

Στα Χανιά, η τοπική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με το Μαρκό, με τους γηπεδούχους να φτάνουν τους 3 βαθμούς και την 8η θέση και η Μαρκό τους 9 και την 5η.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Super League 2

Νότιος όμιλος

Σάββατο 18/10

Χανιά – Μαρκό 1-1

Ηλιούπολη – Ελλάς Σύρου 1-2

Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός 2-1

Κυριακή 19/10

Αιγάλεω – Πανιώνιος 14:00

Athens Kallithea – Καλαμάτα 14:00

Βόρειος όμιλος

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β’ 2-1

Νίκη Βόλου – Καβάλα, 16:00

Νέστος Χρυσούπολης – Μακεδονικός, 16:00

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Αναγέννηση Καρδίτσας – Αστέρας Τρίπολης Β’, 14:00

ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός, 14:00

Η βαθμολογία της Super League 2