Super League 2: Επιβλητικός ο Ηρακλής στην έδρα του Μακεδονικού, πρώτη ήττα για τη Νίκη Βόλου
Η Νίκη Βόλου έχασε το πρώτο της παιχνίδι στη Super League 2, καθώς ηττήθηκε με 3-1 από τον Αστέρα Τρίπολης Β’, ενώ ο Ηρακλής πέρασε με «τεσσάρα» από την έδρα του Μακεδονικού.
Η Νίκη Βόλου έκανε την πρώτη της ήττα στη Super League 2 για την εφετινή χρονιά! Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη, μπορεί να προηγήθηκε με τον συνήθη ύποπτο, Γιάννη Λουκίνα, ωστόσο ο Aστέρας Τρίπολης Β’ γύρισε το ματς επικρατώντας με 3-1 και προσγειώνοντας κάπως άτσαλα τη Νίκη.
Ο Ηρακλής έκανε πάρτι στην έδρα του Μακεδονικού περνώντας με 4-1 από την έδρα του, με τον Μαχαίρα να σκοράρει για το 1-0 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και να ανοίγει το δρόμο για το «τρίποντο». Το 2-0 έκανε ο Κυνηγόπουλος στο 51′, έπειτα από λάθος της άμυνας των γηπεδούχων.
Στο 55΄ο Μαχαίρας με το δεύτερο προσωπικό του γκολ ανέβασε έκανε το 3-0 για τον «γηραιό», ενώ στο 72′ ο Αμανατίδης μείωσε για τους γηπεδούχους. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 75′ ο Εραμούσπε.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Super League 2:
Α ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο (11/10)
Μακεδονικός-Ηρακλής 1-4
(72′ Αμανατίδης– 45′ , 55′ Μαχαίρας, 51′ Κυνηγόπουλος, 75′ Εραμούσπε)
Asteras B AKTOR-Nίκη Βόλου 2-1
(43′ αυτ. Γκαντέλιο, 64′ Οκό, 81′ Γραμμένος – 21′ Λουκίνας σουτ)
Καμπανιακός-Νέστος Χρυσούπολης (16:00)
Κυριακή (12/10)
Kαβάλα-ΠΑΟΚ Β (16:00)
ΠΑΣ Γιάννινα-Αναγ.Καρδίτσας (16:00)
Β ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο (11/10)
Καλαμάτα-Αιγάλεω 1-1
(38′ Παμλίδης – 81′ Κωστέας)
Μαρκό-Ελλάς Σύρου (16:00)
Κυριακή (12/10)
Athens Kallithea-Ολυμπιακός Β (14:00)
Πανιώνιος-Ηλιούπολη (14:00)
Παναργειακός-Χανιά (14:00)
Επόμενη αγωνιστική (6η)
Α ΟΜΙΛΟΣ
Νίκη Βόλου-Καβάλα
Ηρακλής-ΠΑΟΚ Β
Αναγέννηση Καρδίτσας-Asteras B Aktor
Νέστος Χρυσούπολης-Μακεδονικός
ΠΑΣ Γιάννινα-Καμπανιακός
Β ΟΜΙΛΟΣ
Χανιά-Μαρκό
Ηλιούπολης-Ελλάς Σύρου
Ολυμπιακός Β-Παναργειακός
Αιγάλεω-Πανιώνιος
Athens Kallithea-Καλαμάτα
