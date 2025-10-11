Super League 2: Επιβλητικός ο Ηρακλής στην έδρα του Μακεδονικού, πρώτη ήττα για τη Νίκη Βόλου

Η Νίκη Βόλου έκανε την πρώτη της ήττα στη Super League 2 για την εφετινή χρονιά! Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη, μπορεί να προηγήθηκε με τον συνήθη ύποπτο, Γιάννη Λουκίνα, ωστόσο ο Aστέρας Τρίπολης Β’ γύρισε το ματς επικρατώντας με 3-1 και προσγειώνοντας κάπως άτσαλα τη Νίκη.

Ο Ηρακλής έκανε πάρτι στην έδρα του Μακεδονικού περνώντας με 4-1 από την έδρα του, με τον Μαχαίρα να σκοράρει για το 1-0 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και να ανοίγει το δρόμο για το «τρίποντο». Το 2-0 έκανε ο Κυνηγόπουλος στο 51′, έπειτα από λάθος της άμυνας των γηπεδούχων.

Στο 55΄ο Μαχαίρας με το δεύτερο προσωπικό του γκολ ανέβασε έκανε το 3-0 για τον «γηραιό», ενώ στο 72′ ο Αμανατίδης μείωσε για τους γηπεδούχους. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 75′ ο Εραμούσπε.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Super League 2:

Α ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο (11/10)

Μακεδονικός-Ηρακλής 1-4

(72′ Αμανατίδης– 45′ , 55′ Μαχαίρας, 51′ Κυνηγόπουλος, 75′ Εραμούσπε)

Asteras B AKTOR-Nίκη Βόλου 2-1

(43′ αυτ. Γκαντέλιο, 64′ Οκό, 81′ Γραμμένος – 21′ Λουκίνας σουτ)

Καμπανιακός-Νέστος Χρυσούπολης (16:00)

Κυριακή (12/10)

Kαβάλα-ΠΑΟΚ Β (16:00)

ΠΑΣ Γιάννινα-Αναγ.Καρδίτσας (16:00)

Β ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο (11/10)

Καλαμάτα-Αιγάλεω 1-1

(38′ Παμλίδης – 81′ Κωστέας)

Μαρκό-Ελλάς Σύρου (16:00)

Κυριακή (12/10)

Athens Kallithea-Ολυμπιακός Β (14:00)

Πανιώνιος-Ηλιούπολη (14:00)

Παναργειακός-Χανιά (14:00)

Επόμενη αγωνιστική (6η)

Α ΟΜΙΛΟΣ

Νίκη Βόλου-Καβάλα

Ηρακλής-ΠΑΟΚ Β

Αναγέννηση Καρδίτσας-Asteras B Aktor

Νέστος Χρυσούπολης-Μακεδονικός

ΠΑΣ Γιάννινα-Καμπανιακός

Β ΟΜΙΛΟΣ

Χανιά-Μαρκό

Ηλιούπολης-Ελλάς Σύρου

Ολυμπιακός Β-Παναργειακός

Αιγάλεω-Πανιώνιος

Athens Kallithea-Καλαμάτα