Η Καλαμάτα πήρε τη νίκη με 4-1 απέναντι στον Ολυμπιακό Β’ στον Ρέντη και έκανε το 4/4 στη Super League 2 συνεχίζοντας στην κορυφή του Β΄ομίλου, ενώ ο Ηρακλής επικράτησε με 3-1 του Νέστου Χρυσούπολης και πέτυχε την τρίτη σερί νίκη του, ενώ και η Athens Kallithea νίκησε τα Χανιά εκτός έδρας με 3-1.

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη προηγήθηκε νωρίς στο ματς με τους ερυθρόλευκους, μόλις στο 7’ με τον Γκοτζαμανίδη, με τον Μαντζή να σημειώνει το 2-0 στο 25’ δίνοντας μεγάλο προβάδισμα στην Καλαμάτα.

Ο Έλληνας επιθετικός ήταν σε μεγάλη μέρα σκοράροντας και δεύτερο τέρμα στο 56’ για το 3-0, με τον Ματιέ Βαλμπουενά να περνάει στον αγωνιστικό χώρο και να πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ στο 60’ με εκτέλεση φάουλ. Η Καλαμάτα σφράγισε το τρίποντο στο 76′ με τον Παμλίδη να διαμορφώνει το τελικό 4-1.

Από εκεί και πέρα, ο Ηρακλής στον Α’ όμιλο κατάφερε να μειώσει την διαφορά από την αήττητη Νίκη Βόλου, στους δύο βαθμούς επικρατώντας με 3-1 του Νέστου Χρυσούπολης στην έδρα του, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League 2.

O «Γηραιός» άνοιξε νωρίς το σκορ στο 10ο λεπτό, με τον Μάναλη να εκμεταλλεύεται την ολιγωρία στην άμυνα του Νέστου και να πλασάρει από κοντά τον Αστρά για το 1-0. Οκτώ λεπτά αργότερα, ο Κυνηγόπουλος έκανε δύο τα τέρματα των γηπεδούχων, μιας και ευστόχησε εξ επαφής μετά από σέντρα που του έγινε στην περιοχή. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με την πρώτη τους φάση στο παιχνίδι, όταν το σουτ του Κωστίκα μέσα από την περιοχή βρήκε στο δοκάρι και κατέληξε στο βάθος της εστίας του Στουρνάρα για το 2-1 στο 37′.

Στο δεύτερο μέρος, ο Στουρνάρας επενέβη στο 53ο λεπτό στο τετ α τετ του Ντοναλντόνι, κρατώντας το προβάδισμα της ομάδας του, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Φοφανά με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ, ανέβασε ξανά την διαφορά στα δύο γκολ, κάνοντας το 3-1. Ο Νέστος Χρυσούπολης παρέμεινε στην 8η θέση του πρώτου ομίλου με 3 βαθμούς.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα αποτελέσματα, ο Πανιώνιος έχασε βαθμούς στην έδρα της Μαρκό, με τις δυο ομάδες να μένουν στο 1-1. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης προηγήθηκε στο 64′ με πέναλτι του Παπαγεωργίου, με τον Μεντόσα να απαντά με τον ίδιο τρόπο για τους γηπεδούχους στο 77′ με το ισόπαλο σκορ να παραμένει μέχρι το τέλος. Στα Χανιά η Καλλιθέα αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ επικράτησε με 3-1, με ανατροπή για τον νότιο όμιλο, ενώ ο Ελλάς Σύρου έκανε πάρτι με 5-0 στην έδρα της κόντρα στον Παναργειακό.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της Super League 2

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Αν. Καρδίτσας – Καμπανιακός 2-0

ΠΑΟΚ Β – Asteras Aktor B 0-1

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Καβάλα – Μακεδονικός (16:00, Δημ. Στάδιο Καβάλας)

ΠΟΤ Ηρακλής- Νέστος Χρυσούπολης (16:00, Καυτανζόγλειο)

Η βαθμολογία

1. Νίκη Βόλου 12

2. Ηρακλής 10

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 9

4. Αστέρας Β’ AKTOR 8

5. Μακεδονικός 4

6. Καμπανιακός 3

7. Καβάλα 3

8. ΠΑΟΚ Β 3

9. Νέστος Χρυσούπολης 3

10. ΠΑΣ Γιάννινα 0

*Μακεδονικός και Καβάλα έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Ηλιούπολη – Αιγάλεω 1-2

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Μαρκό – Πανιώνιος 1-1

Xανιά – Athens Kallithea 1-3

Ολυμπιακός Β – Καλαμάτα 1-4

Eλλάς Σύρου – Παναργειακός 5-0

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 12

2. Athens Kallithea 9

4. Πανιώνιος 8

4. Ολυμπιακός Β’ 7

5. Μαρκό 7

6. Αιγάλεω 4

7. Ελλάς Σύρου 4

8. Παναργειακός 2

9. Χανιά 1

10. Ηλιούπολη 1