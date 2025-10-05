Ο Ολυμπιακός Β’ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στον Ρέντη για την 4η αγωνιστική της Super League 2 και ο Ρομέν Πιτό ανακοίνωσε την ενδεκάδα των Πειραιωτών για το δύσκολο ματς με τη «Μαύρη Θύελλα».

Ο Γάλλος τεχνικός των ερυθρόλευκων αποφάσισε να ξεκινήσει τον Μπότη κάτω από τα δοκάρια, ενώ έδωσε φανέλα βασικούς τόσο στον Αργύρη Λιατσικούρα, αλλά και στον Σταύρο Πνευμονίδη, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την αποστολή της πρώτης ομάδας στη Θεσσαλονίκη για το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Από εκεί και πέρα, ο Πιτό, άφησε στον πάγκο τον Ματιέ Βαλμπουενά για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη.

Πώς θα ξεκινήσει το ματς ο Ολυμπιακός

Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Σίλκοτ Ντούμπερι, Γιουσούφ, Μαρτίνης, Δάμα, Λιατσικούρας, Κουτσογούλας, Τανούλης, Πνευμονίδης, Τουφάκης.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι Έξαρχος, Αμπντελράχμαν, Βαλμπουενά, Αλαφάκης, Ζούγλης, Πλειώνης, Κεϊτά, Αργυρίου, Ρολάκης.

Η ενδεκάδα της Καλαμάτας:

Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Λυμπεράκης, Οικονόμου, Κατάλντι, Τσέλιος, Παμλίδης, Μέντες, Μάντζης.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι Καλογεράκης, Τσελεπίδης, Τάχατος, Μιράντα, Λεμονής, Τσόρνομαζ, Σπυράκος, Βιλέλα, Κωτσόπουλος.