Ολυμπιακός Β’: Με Πνευμονίδη η ενδεκάδα για το ματς με την Καλαμάτα
Ο Ολυμπιακός Β’ υποδέχεται την Καλαμάτα για την 4η αγωνιστική της Super League 2 και ο Ρομέν Πιτό ανακοίνωσε την ενδεκάδα – Βασικός ο Σταύρος Πνευμονίδης,
Ο Ολυμπιακός Β’ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στον Ρέντη για την 4η αγωνιστική της Super League 2 και ο Ρομέν Πιτό ανακοίνωσε την ενδεκάδα των Πειραιωτών για το δύσκολο ματς με τη «Μαύρη Θύελλα».
Ο Γάλλος τεχνικός των ερυθρόλευκων αποφάσισε να ξεκινήσει τον Μπότη κάτω από τα δοκάρια, ενώ έδωσε φανέλα βασικούς τόσο στον Αργύρη Λιατσικούρα, αλλά και στον Σταύρο Πνευμονίδη, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την αποστολή της πρώτης ομάδας στη Θεσσαλονίκη για το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Από εκεί και πέρα, ο Πιτό, άφησε στον πάγκο τον Ματιέ Βαλμπουενά για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη.
Πώς θα ξεκινήσει το ματς ο Ολυμπιακός
Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Σίλκοτ Ντούμπερι, Γιουσούφ, Μαρτίνης, Δάμα, Λιατσικούρας, Κουτσογούλας, Τανούλης, Πνευμονίδης, Τουφάκης.
Στον πάγκο θα βρίσκονται οι Έξαρχος, Αμπντελράχμαν, Βαλμπουενά, Αλαφάκης, Ζούγλης, Πλειώνης, Κεϊτά, Αργυρίου, Ρολάκης.
Η ενδεκάδα της Καλαμάτας:
Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Λυμπεράκης, Οικονόμου, Κατάλντι, Τσέλιος, Παμλίδης, Μέντες, Μάντζης.
Στον πάγκο θα βρίσκονται οι Καλογεράκης, Τσελεπίδης, Τάχατος, Μιράντα, Λεμονής, Τσόρνομαζ, Σπυράκος, Βιλέλα, Κωτσόπουλος.
