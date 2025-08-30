Ολυμπιακός: Βασικός ξανά o Πνευμονίδης

«Ακόμα και αν δεν είχαμε καμία απουσία, πάλι ο Πνευμονίδης θα μπορούσε να πάρει μια θέση στο αρχικό σχήμα», αυτά ήταν τα λόγια του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πριν την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Superleague με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης.

Τότε ο Βάσκος τεχνικός είχε τιμωρημένους τους Ρεμί Καμπελά και Γκάμπριελ Στρεφέτσα, ενώ και ο Ζέλσον Μαρτίνς δεν ήταν 100% έτοιμος για να πάρει φανέλα βασικού απέναντι στους Αρκάδες, έτσι ο νεαρός Σταύρος Πνευμονίδης πήρε το χρίσμα.

Μία εβδομάδα αργότερα, ο Καμπελά και ο Στρεφέτσα έχουν επιστρέψει, ενώ και ο Ζέλσον είναι πια έτοιμος για τον αγώνα με τον Βόλο. Οι δύο πρώτοι βρίσκονται στον πάγκο, ενώ ο Πορτογάλος ξεκινά στο ένα άκρο της επίθεσης. Στο άλλο; Ο Πνευμονίδης που διατηρεί τη θέση του στο αρχικό σχήμα για δεύτερο σερί παιχνίδι.

Έτσι ο Μεντιλίμπαρ δείχνει για ακόμη μία φορά πως δεν κάνει… χάρες σε κανέναν και ότι όποιος παίκτης δίνει στον αγωνιστικό χώρο αυτά που εκείνος ζητά τότε θα έχει βασικό ρόλο στα πλάνα του ανεξαρτήτου του ονόματος που γράφει η φανέλα στο πίσω μέρος.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Ελ Κααμπί

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Εσε, Μπρούνο, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζιτζί, Καλογερόπουλος