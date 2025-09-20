Super League 2: Πρώτη νίκη ο Ηρακλής, έκανε το δύο στα δύο η Καλαμάτα (1-2)

Νικηφόρο ήταν το ντεμπούτο του Δημήτρη Σπανού κι έτσι ο Ηρακλής με τα γκολ των Εραμούσπε και Παναγιωτίδη, επικράτησε της Καβάλας με 2-1 στη Δράμα, και πήρε την πρώτη νίκη του «Γηραιού» στη φετινή Super League 2.

Στο 15ο λεπτό, μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Εραμούσπε πήρε την κεφαλιά και έκανε το 1-0 για τον Ηρακλή, σκορ που απέμεινε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναγιωτίδης διπλασίασε τα τέρματα των «κυανόλευκων» και οδήγησε τους οπαδούς της ομάδας που βρέθηκαν στη Δράμα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Στο 90+6′, ο Σιφναίος μείωσε σε 2-1 για την Καβάλα, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Η Καλαμάτα είχε νικηφόρο πέρασμα από τα Χανιά, επικρατώντας με 2-1, σκορ που διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Το σκορ άνοιξε στο 10ο λεπτό ο Μορέιρα, ενώ 9 λεπτά αργότερα, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ο Μπονέτο έκανε το 2-0 για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη. Στο 31′, ο Ιωαννίδης ευστόχησε επίσης σε πέναλτι, και έκανε το 2-1, σκορ που διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Η Μαρκό «έσπασε το ρόδι» στη Super League 2, επικρατώντας με 1-0 επί της Ηλιούπολης με γκολ του Σεμπά στο 23ο λεπτό, ενώ την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχε και ο Μακεδονικός, επικρατώντας του ΠΑΣ Γιάννινα με 1-0 με σκόρερ τον Αλτιντζή στο 60′.

Νωρίτερα στην ημέρα, η Αναγέννηση Καρδίτσας πέρασε νικηφόρα από την Καλαμαριά, επικρατώντας με 1-0 του ΠΑΟΚ Β’. Το γκολ για τους Καρδιτσιώτες σημείωσε ο Κμαγιάλ στο 28ο λεπτό.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Super League 2

Α’ Όμιλος

Σάββατο (20/9)

ΠΑΟΚ Β-Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

Καβάλα-Ηρακλής 1-2

Μακεδονικός-ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Κυριακή (21/9)

Νίκη Βόλου-Καμπανιακός (17:00)

Asteras B Aktor-Νέστος Χρυσούπολης (17:00)

Β’ Όμιλος

Σάββατο (20/9)

Μαρκό-Ηλιούπολη 1-0

Χανιά-Καλαμάτα 1-2

Κυριακή (21/9)

Πανιώνιος-Athens Kallithea (14:00)

Παναργειακός-Αιγάλεω (17:00)

Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός Β (17:00)

Οι βαθμολογίες των ομίλων