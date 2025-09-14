Super League 2: «Κόλλησε» στην πρεμιέρα ο Ηρακλής

Πρεμιέρα με έκπληξη στην Super League 2! Ο Ηρακλής ξεκίνησε με το… αριστερό τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα, ο οποίος ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης Β΄, σώζοντας την παρτίδα στο 90΄ με γκολ του Εράμουσπε.

Στα άλλα ματς, η Αναγέννηση Καρδίτσας επικράτησε με 3-0 του Μακεδονικού και ο Νέστος Χρυσούπολης πήρε τη νίκη με 1-0 απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος συμμετέχει στο πρωτάθλημα παρά τις δυσκολίες.

Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας στη Super League 2

Σάββατο 13/9/25

Καμπανιακός – Καβάλα 1-0

Κυριακή 14/9/25

Αναγέννηση Καρδίτσας – Μακεδονικός 3-0

Ηρακλής – Asteras Aktor Β’ 2-2

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Δευτέρα 15/9/25

Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β’

Η βαθμολογία

Αναγέννηση Καρδίτσας 3

Καμπανιακός 3

Νέστος Χρυσούπολης 3

Asteras Aktor B’ 1

Ηρακλής 1

Μακεδονικός 0

Νίκη Βόλου 0

ΠΑΟΚ Β’ 0

ΠΑΣ Γιάννινα 0

Καβάλα 0

Η 2η αγωνιστική

ΠΑΟΚ Β’ – Αναγέννηση Καρδίτσας

Μακεδονικός – ΠΑΣ Γιάννινα

Καβάλα – Ηρακλής

Asteras Aktor Β – Νέστος Χρυσούπολης

Νίκη Βόλου – Καμπανιακός