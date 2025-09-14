Super League 2: «Κόλλησε» στην πρεμιέρα ο Ηρακλής
«Γκέλα» για τον Ηρακλή στην πρεμιέρα της Super League 2, ο οποίος ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης Β΄. Νίκησαν Νέστος Χρυσούπολης και Αναγέννηση Καρδίτσας.
Πρεμιέρα με έκπληξη στην Super League 2! Ο Ηρακλής ξεκίνησε με το… αριστερό τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα, ο οποίος ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης Β΄, σώζοντας την παρτίδα στο 90΄ με γκολ του Εράμουσπε.
Στα άλλα ματς, η Αναγέννηση Καρδίτσας επικράτησε με 3-0 του Μακεδονικού και ο Νέστος Χρυσούπολης πήρε τη νίκη με 1-0 απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος συμμετέχει στο πρωτάθλημα παρά τις δυσκολίες.
Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας στη Super League 2
Σάββατο 13/9/25
Καμπανιακός – Καβάλα 1-0
Κυριακή 14/9/25
Αναγέννηση Καρδίτσας – Μακεδονικός 3-0
Ηρακλής – Asteras Aktor Β’ 2-2
Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
Δευτέρα 15/9/25
Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β’
Η βαθμολογία
Αναγέννηση Καρδίτσας 3
Καμπανιακός 3
Νέστος Χρυσούπολης 3
Asteras Aktor B’ 1
Ηρακλής 1
Μακεδονικός 0
Νίκη Βόλου 0
ΠΑΟΚ Β’ 0
ΠΑΣ Γιάννινα 0
Καβάλα 0
Η 2η αγωνιστική
ΠΑΟΚ Β’ – Αναγέννηση Καρδίτσας
Μακεδονικός – ΠΑΣ Γιάννινα
Καβάλα – Ηρακλής
Asteras Aktor Β – Νέστος Χρυσούπολης
Νίκη Βόλου – Καμπανιακός
