Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Super League 2

Η έναρξη της Super League 2 βρίσκεται κοντά, και οι ομάδες ετοιμάζονται να ξεκινήσουν την προσπάθεια με στόχο την άνοδο στην πρώτη κατηγορία.

Η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστό το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής, με τους αγώνες να διεξάγονται το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Σεπτεμβρίου.

Όλα τα παιχνίδια του Α’ ομίλου, εκτός από το Καμπανιακός – Καβάλα, θα διεξαχθούν την Κυριακή (14/9).

Παρόμοιο θα είναι το πρόγραμμα του Β’ ομίλου, αφού τα περισσότερα παιχνίδια θα διεξαχθούν το Σάββατο (13/9), με μοναδική εξαίρεση το Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα.

Όλα τα παιχνίδια της Super League 2 θα ξεκινήσουν στις 17:00 το απόγευμα και τις δύο ημέρες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Α’ όμιλος

Σάββατο 13/9 – 17:00

Καμπανιακός – Καβάλα

Κυριακή 14/9 – 17:00

Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β’

Ηρακλής – Αστέρας AKTOR Β’

Αναγέννηση Καρδίτσας – Μακεδονικός

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα (γηπ. Δόξα Δράμας)

Β’ όμιλος

Σάββατο 13/9 – 17:00

Καλαμάτα – Μαρκό

Χανιά – Ελλάς Σύρου

Ηλιούπολη – Παναργειακός

Αιγάλεω – Athens Kallithea

Κυριακή 14/9 – 17:00

Ολυμπιακός Β’-Πανιώνιος