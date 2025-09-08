Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Super League 2
Έγιναν γνωστές οι μέρες και οι ώρες των αγώνων της πρεμιέρας στους δύο ομίλους της Super League 2.
Η έναρξη της Super League 2 βρίσκεται κοντά, και οι ομάδες ετοιμάζονται να ξεκινήσουν την προσπάθεια με στόχο την άνοδο στην πρώτη κατηγορία.
Η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστό το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής, με τους αγώνες να διεξάγονται το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Σεπτεμβρίου.
Όλα τα παιχνίδια του Α’ ομίλου, εκτός από το Καμπανιακός – Καβάλα, θα διεξαχθούν την Κυριακή (14/9).
Παρόμοιο θα είναι το πρόγραμμα του Β’ ομίλου, αφού τα περισσότερα παιχνίδια θα διεξαχθούν το Σάββατο (13/9), με μοναδική εξαίρεση το Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα.
Όλα τα παιχνίδια της Super League 2 θα ξεκινήσουν στις 17:00 το απόγευμα και τις δύο ημέρες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
Α’ όμιλος
Σάββατο 13/9 – 17:00
Καμπανιακός – Καβάλα
Κυριακή 14/9 – 17:00
Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β’
Ηρακλής – Αστέρας AKTOR Β’
Αναγέννηση Καρδίτσας – Μακεδονικός
Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα (γηπ. Δόξα Δράμας)
Β’ όμιλος
Σάββατο 13/9 – 17:00
Καλαμάτα – Μαρκό
Χανιά – Ελλάς Σύρου
Ηλιούπολη – Παναργειακός
Αιγάλεω – Athens Kallithea
Κυριακή 14/9 – 17:00
Ολυμπιακός Β’-Πανιώνιος
