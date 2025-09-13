Super League 2: Στο 90+9’ απέδρασε (2-1) η Athens Kallithea από το Αιγάλεω, νίκη και για Καλαμάτα
Ανοιξε η αυλαία της Super League 2 με έναν αγώνα στον Α’ Ομιλο και τρεις στον Β’.
Στις καθυστερήσεις, και μάλιστα στο 90+9’ απέδρασε η Athens Kallithea από το Αιγάλεω, καθώς ήταν η νικήτρια του αθηναϊκού ντέρμπι με 2-1. Επίσης, «καθάρισε» στα πρώτα λεπτά των δυο ημιχρόνων η Καλαμάτα και νίκησε 2-0 τη νεοφώτιστη Μαρκό, ενώ ισόπαλοι (1-1) αναδείχθηκαν οι Ηλιούπολη και Παναργειακός. Στον βόρειο όμιλο ο Καμπανιακός νίκης 1-0 την Καβάλα και έκανε ιδανικό ξεκίνημα.
Α’ όμιλος
Σάββατο 13/9
Καμπανιακός-Καβάλα 1-0 (43′ Ν. Καθάριος)
Κυριακή 14/9
Ηρακλής-Asteras Β AKTOR (17:00)
Αναγέννηση Καρδίτσας-Μακεδονικός (17:00)
Νέστος Χρυσούπολης-ΠΑΣ Γιάννινα (17:00, γήπεδο Δόξα Δράμας)
Δευτέρα 15/9
Νίκη Βόλου-ΠΑΟΚ Β (17:00)
Β’ όμιλος
Σάββατο 13/9
Καλαμάτα-Μαρκό 2-0 (3′ Παυλίδης αυτ, 49′ Μπονέτο)
Ηλιούπολη-Παναργειακός 1-1 (39′ Μίγια – 24′ Φοκάμ)
Αιγάλεω-Athens Kallithea 1-2 (68′ Βάρκας – 62′ Σαταριανό, 90+9’ Καντίγιο)
Κυριακή 14/9
Ολυμπιακός Β-Πανιώνιος (17:00)
Χανιά-Ελλάς Σύρου (17:00)
