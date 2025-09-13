Super League 2: Στο 90+9’ απέδρασε (2-1) η Athens Kallithea από το Αιγάλεω, νίκη και για Καλαμάτα

Στις καθυστερήσεις, και μάλιστα στο 90+9’ απέδρασε η Athens Kallithea από το Αιγάλεω, καθώς ήταν η νικήτρια του αθηναϊκού ντέρμπι με 2-1. Επίσης, «καθάρισε» στα πρώτα λεπτά των δυο ημιχρόνων η Καλαμάτα και νίκησε 2-0 τη νεοφώτιστη Μαρκό, ενώ ισόπαλοι (1-1) αναδείχθηκαν οι Ηλιούπολη και Παναργειακός. Στον βόρειο όμιλο ο Καμπανιακός νίκης 1-0 την Καβάλα και έκανε ιδανικό ξεκίνημα.

Α’ όμιλος

Σάββατο 13/9

Καμπανιακός-Καβάλα 1-0 (43′ Ν. Καθάριος)

Κυριακή 14/9

Ηρακλής-Asteras Β AKTOR (17:00)

Αναγέννηση Καρδίτσας-Μακεδονικός (17:00)

Νέστος Χρυσούπολης-ΠΑΣ Γιάννινα (17:00, γήπεδο Δόξα Δράμας)

Δευτέρα 15/9

Νίκη Βόλου-ΠΑΟΚ Β (17:00)

Β’ όμιλος

Σάββατο 13/9

Καλαμάτα-Μαρκό 2-0 (3′ Παυλίδης αυτ, 49′ Μπονέτο)

Ηλιούπολη-Παναργειακός 1-1 (39′ Μίγια – 24′ Φοκάμ)

Αιγάλεω-Athens Kallithea 1-2 (68′ Βάρκας – 62′ Σαταριανό, 90+9’ Καντίγιο)

Κυριακή 14/9

Ολυμπιακός Β-Πανιώνιος (17:00)

Χανιά-Ελλάς Σύρου (17:00)