Η Αστυνομία απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών του Πανιωνίου στο Μαρούσι
Stop της Αστυνομίας στην μετακίνιση των οπαδών του Πανιωνίου στο εκτός έδρας ματς των «κυανέρυθρων» με το Μαρούσι.
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (27/1) σύσκεψη με τη συμμετοχή της αστυνομίας, της ΔΕΑΒ και των δύο ομάδων, Αμαρουσίου και Πανιωνίου, ενόψει της μεταξύ τους αναμέτρησης την προσεχή Κυριακή (1/2, 13:00) στο κλειστό του Αγίου Θωμά, για την 17η αγωνιστική της Greek Basketball League.
To Μαρούσι απάντησε αρνητικά στο αίτημα των «κυανέρυθρων» για 200 εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας της Νέας Σμύρνης. Ως εκ τούτου η Αστυνομία προχώρησε στην απαγόρευση οργανωμένης και μεμονωμένης μετακίνησης των φίλων του Πανιωνίου για τον συγκεκριμένο αγώνα.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΚΑΕ Πανιώνιος:
«Την Τρίτη (27/1) πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή της Αστυνομίας, της ΔΕΑΒ και των ΚΑΕ Αμαρουσίου Cherry και ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel για τη λήψη μέτρων ασφαλείας ενόψει της μεταξύ των δύο ομάδων αναμέτρησης, στο κλειστό του Αγίου Θωμά, την Κυριακή (1/2) και ώρα 13:00 για την Stoiximan Greek Basketball League.
Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel ζήτησε 200 εισιτήρια για τους φιλάθλους της και τη δημιουργία ξεχωριστής εξέδρας, κάτι που δεν βρήκε σύμφωνους ούτε την ΚΑΕ Μαρούσι Cherry ούτε και την Αστυνομία.
Ως εκ τούτου η Αστυνομία προχώρησε στην απαγόρευση οργανωμένης και μεμονωμένης μετακίνησης των φίλων του Πανιωνίου, ενώ ταυτόχρονα αποφασίστηκε να μην διατίθενται ηλεκτρονικά τα εισιτήρια παρά μόνο από τα γραφεία της ΚΑΕ Μαρούσι, με ταυτοποίηση και με την προϋπόθεση ότι φέτος έχει αγοράσει ξανά εισιτήριο για αγώνα της ομάδας.
Επίσης η Αστυνομία έκανε σαφές ότι την Κυριακή (1/2) κανένα άτομο που δεν διαθέτει εισιτήριο δεν θα έχει την δυνατότητα να προσεγγίσει το χώρο του κλειστού του Αγίου Θωμά».
