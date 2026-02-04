Λιετκάμπελις – Πανιώνιος 89-62: ‘Ηταν μεγάλο το εμπόδιο στη Λιθουανία και ηττήθηκε

Ο Πανιώνιος δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι στη Λιετκάμπελις και ηττήθηκε με 89-62 επί λιθουανικού εδάφους, για την 17η αγωνιστική του Β’ ομίλου στο Eurocup.

Οι γηπεδούχοι επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, χτίζοντας διψήφια διαφορά από το πρώτο ημίχρονο, το οποίο έκλεισαν στο +19 (46-27). Στο δεύτερο μέρος διατήρησαν τον απόλυτο έλεγχο και έφτασαν χωρίς δυσκολία στη νίκη, απέναντι σε έναν Πανιώνιο που τα… έσπασε από τα 6,75 (4/28 τρίποντα) και μέτρησε 13 λάθη.

Κορυφαίοι για τη Λιετκάμπελις (ρεκόρ 4-13) ήταν οι Φάρνταβς Έιμακ με 19 πόντους και 14 ριμπάουντ και Κρίστιαν Κουλαμάε επίσης με 19 πόντους. Από τον Πανιώνιο (ρεκόρ 3-14) ξεχώρισαν οι Ανδρέας Πατρίκης (9π., 10ρ.) και Τζο Τόμασον (16π.).

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 46-27, 65-42, 89-62

ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ (Τσάνακ): Άιμακ 19, Μόρις 16 (4), Μπιτσκάουσκις 4, Φουρμαναβίτσιους 5, Μούτιτς 3, Κουλαμάε 19 (5), Μαλντούνας, Φλάουερς 12, Κουλιέσα, Λαβρινοβίτσιους, Ντανουσεβίτσιους 11 (1).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 10, Λέμον 8, Τέιλορ 3 (1), Οικονομόπουλος, Γόντικας 5, Τόμασον 16 (1), Κρούζερ 8, Πατρίκης 9 (1), Γκίκας 3 (1).