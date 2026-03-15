Αταμάν: «Μετά το καταστροφικό δεκάλεπτο, παίξαμε σαν Παναθηναϊκός»
Ικανοποιημένος από τα τρία δεκάλεπτα του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΑΕΚ έμεινε ο Εργκίν Αταμάν.
- ΕΕ: Διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ θα εξετάσει το Συμβούλιο Υπουργών
- Συμπληρωματική δίωξη στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη
- Τεχεράνη: «Δεν ζητήσαμε ποτέ εκεχειρία από τις ΗΠΑ – Ούτε βλέπουμε λόγο να μιλήσουμε μαζί τους»
- Εξάρχεια: Διαρρήκτες άρπαξαν κοσμήματα αξίας άνω των 120.000 ευρώ – Συνελήφθησαν 2 άτομα, αναζητείται άλλο ένα
O Παναθηναϊκός «πάτησε» γκάζι μετά την κάκιστη πρώτη περίοδο και διέλυσε την ΑΕΚ, με τον Εργκίν Αταμάν να δηλώνει ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του στα τρία επόμενα δεκάλεπτα.
Όσα είπε ο Αταμάν:
«Μετά το καταστροφικό δεκάλεπτο, παίξαμε σαν Παναθηναϊκός. Στο ξεκίνημα δεν ήμασταν πνευματικά συγκεντρωμένοι στο γήπεδο. Κρατήσαμε τον έλεγχο και παίξαμε επιθετικά. Ειδικά προς τα μέσα με τον Κένεθ Φαρίντ. Δικαιούμαστε τη θέση μας.
Για να τοποθετήσουμε τον Λεσόρ, θα χρειαστεί να θυσιάσουμε έναν παίκτη, οπότε, θα δούμε. Δεν μπορούμε να παίζουμε κόντρα σε μια καλή ομάδα του πρωταθλήματος χωρίς ενέργεια.
Στο τάιμ άουτ μίλησα έντονα στους παίκτες. Οι οπαδοί αντέδρασαν στην κερκίδα, εμείς δείξαμε στη συνέχεια χαρακτήρα», κατέληξε ο Αταμάν.
Ναν: «Χρειαζόμαστε καλύτερη χημεία»
Για το κακό ξεκίνημα στο ματς: «Θέλαμε να μείνουμε ενωμένοι και στην ίδια σελίδα. Όταν παίξαμε καλά στην άμυνα κλειδώσαμε το παιχνίδι και πήραμε τη νίκη.
Για τις συνήθως άσχημες εκκινήσεις στα παιχνίδια: «Δε θέλω να βρω δικαιολογίες, αλλά έτσι ξεκινάμε τα παιχνίδια πολλές φορές φέτος. Προσπαθούμε να το αλλάξουμε, όλοι στα αποδυτήρια θέλουν τη νίκη και θέλουν το καλύτερο. Πρέπει να διορθώσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Όμως στο τέλος της ημέρας κερδίσαμε το παιχνίδι και αυτό κρατάμε».
Για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα την Παρασκευή και τη συνέχεια: «Νιώθουμε κουρασμένοι, αλλά θα δούμε αυτό το ματς και θα είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα και χρειαζόμαστε ακόμα καλύτερη χημεία. Εχουμε σπουδαίο ρόστερ, είμαι ανταγωνιστής, μου αρέσουν οι νίκες, μισώ να χάνω και θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά», ανέφερε από την πλευρά του ο Ναν.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις