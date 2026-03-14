Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα
Euroleague 14 Μαρτίου 2026, 13:02

Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα

Ο Μόουζες Ράιτ ήρθε στην Ελλάδα με τη Ζαλγκίρις, έπαιξε στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό και τα σενάρια για το μέλλον του φουντώνουν – Η Μπαρτσελόνα, το τριφύλλι που θα βγει στην αγορά για σέντερ και ο αστερίσκος…

Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στην αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις στο ΟΑΚΑ και «ανάσανε» βαθμολογικά ανεβαίνοντας στο 17-14, μετά από ένα ματς που κινδύνεψε να το χάσει.

Οι πράσινοι αν και έπαιξαν πολύ καλά στην επιστροφή του Ματίας Λεσόρ δυσκολεύτηκαν στο φινάλε για να φτάσουν στο ροζ φύλλο αγώνα με τον Σιλβέν Φρανσίσκο και τον Μόουζες Ράιτ να βάζουν δύσκολα στο τριφύλλι. Ειδικά, ο Αμερικανός σέντερ έκανε πολύ καλή εμφάνιση και συνεχίζει να εντυπωσιάζει με το όνομα του να είναι «κυκλωμένο» από αρκετές ομάδες της Euroleague ενόψει καλοκαιριού.

Η Μπαρτσελόνα είναι η πρώτη που έχει ήδη ασχοληθεί με την περίπτωση του, αφού ψάχνει βασικό σέντερ για τη νέα σεζόν και φέρεται να έχει κάνει διερευνητική επαφή με την πλευρά του παίκτη, όμως η… επίσκεψη του Ράιτ στην Ελλάδα και το ΟΑΚΑ με τη Ζαλγκίρις λέγεται ότι μπορεί να άλλαξε τα δεδομένα.

Ο Ράιτ στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός στο «κόλπο» για την απόκτηση του

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, ο Ράιτ είχε πολύ καλή επικοινωνία με την πλευρά του Παναθηναϊκού, ενώ πραγματοποίησε και πολύ καλή εμφάνιση, κάτι που άρεσε στους ανθρώπους των πράσινων, που έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι θα βγουν στην αγορά για σέντερ. Δεδομένα, ο Ράιτ θα είναι μια από τις περιπτώσεις που θα κοιτάξουν, ενώ είναι σημαντικό να σημειωθεί πως πριν από περίπου ένα μήνα, ο Ράιτ βρέθηκε στην Ελλάδα και παρακολούθησε παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ.

Από εκεί και πέρα, ο Ράιτ φέρεται να πήγε για καφέ στην παραλία του Αλίμου μαζί με τον πρώην συμπαίκτη του στους Πειραιώτες, Μουσταφά Φαλ και τον σταρ του Παναθηναϊκού Ματίας Λεσόρ, με τον οποίο έδωσαν αρκετές μάχες την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ και στο τριφύλλι φέρονται να θέλουν για τη νέα χρονιά να δημιουργήσουν δίδυμο ψηλών τον Γάλλο μαζί με τον Ράιτ.

Το κομβικό σημείο και ο… αστερίσκος ταυτόχρονα που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα είναι αν ο Ράιτ καταφέρει και πάρει το κυπριακό διαβατήριο, αφού εφόσον γίνει αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι αλλάζει το παιχνίδι και θα γίνει ακόμη πιο «καυτός» ο Αμερικανός για τις ελληνικές ομάδες. Κάτι που θα ξεκαθαρίσει τους επόμενους μήνες…

Η πιο αμφίρροπη Euroleague όλων των εποχών: Οι μάχες για τετράδα και εξάδα και το πρόγραμμα των ομάδων
Euroleague 14.03.26

Η πιο αμφίρροπη Euroleague όλων των εποχών: Οι μάχες για τετράδα και εξάδα και το πρόγραμμα των ομάδων

Οι «μάχες» για την τετράδα και την εξάδα με φόντο το πλεονέκτημα έδρας και την πρόκριση στα playoffs – Το πρόγραμμα όλων των ομάδων μέχρι το τέλος της regular season της Euroleague.

Λεσόρ: «Τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη – Τώρα που θα πάω στο σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»
Μπάσκετ 13.03.26

Λεσόρ: «Eυχαριστώ άπαντες για τη στήριξη - Τώρα που θα πάω σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»

Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και ήταν εμφανές το πόσο χαρούμενος ήταν που αγωνίστηκε μετά από τόσο καιρό νιώθοντας καλά το κορμί του.

Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο

«Ταυτόχρονα, ζητάμε να ανοίξει και η υπόθεση, που έχει πάει στο αρχείο, των υποκλοπών στην έδρα του ΚΚΕ στον Περισσό», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις Ντίλιαν στο Mega για το Predator

«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 
Πόλεμος 14.03.26

«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 

Μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με αφορμή το κομμάτι που επιλέχθηκε στη Eurovision που μετράει τη μία κρίση μετά την άλλη όσο ο Akylas και το Ferto κερδίζει εντυπώσεις

Η σοβαρή νόσηση με COVID-19 και γρίπη αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα
Μελέτη 14.03.26

Ποιες κοινές λοιμώξεις βρέθηκαν να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα

Οι σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν αλλαγές στα ανοσοκύτταρα των πνευμόνων, οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή που βοηθά στην εμφάνιση καρκίνου μήνες ή και χρόνια αργότερα - «ασπίδα» αποτελεί ο εμβολιασμός.

Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο

«Το Μπλόκο της Καλογρέζας εδώ στη Νέα Ιωνία, το Μπλόκο της Κοκκινιάς και οι 200 της Καισαριανής συνδέουν ως κόκκινο νήμα το χθες με το σήμερα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην εκδήλωση για τα 82 χρόνια από το Μπλόκο

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει συμφέροντα – Δεν υπάρχει λύση χωρίς παρέμβαση σε ΕΦΚ και ΦΠΑ
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει συμφέροντα – Δεν υπάρχει λύση χωρίς παρέμβαση σε ΕΦΚ και ΦΠΑ

«Η κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρο, δεν θέλει να ακουμπήσει τα διυλιστήρια. Δεν έχει καμία λογική το να βάλω περιθώριο κέρδους μόνο σε πρατήρια και χονδρεμπόριο και να μην αγγίξω από εκεί που ξεκινάει η διαδρομή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ζημιά και στη ΔΕΘ και στην πόλη
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ζημιά και στη ΔΕΘ και στην πόλη

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη για επτά χρόνια δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά σε κανένα μέτρο για την πρόοδο της ΔΕΘ, κάτι που λειτουργεί εις βάρος και της Θεσσαλονίκης

Πιερία: Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια – Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη
Λιτόχωρο Πιερίας 14.03.26

Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια - Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη

Για την υπόθεση της επίθεσης αδέσποτων σκύλων την Πιερία συνελήφθη αρμόδιος αντιδήμαρχος της περιοχής, που αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα

Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Διεθνής Οικονομία 14.03.26

Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;

Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Ζαχαριάδης: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η αυτόνομη κάθοδος, αλλά μια μεγάλη συμμαχία στον προοδευτικό χώρο
Προοδευτική συμπόρευση 14.03.26

Ζαχαριάδης: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η αυτόνομη κάθοδος, αλλά μια μεγάλη συμμαχία στον προοδευτικό χώρο

«Εάν αυτή τη θέση που έχει εκφωνήσει ο κ. Ανδρουλάκης που λέει ότι εγώ πάω μόνος μου και θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη με μία ψήφο διαφορά, την κάνει συνεδριακή απόφαση, αναλαμβάνει μια ιστορική ευθύνη που δίνει τη δυνατότητα για τρίτη θητεία στον Μητσοτάκη», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών
Ελλάδα 14.03.26

Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών στη Θεσσαλονίκη

Οι συλληφθέντες χρησιμοποίησαν πολυτελές τσιπ για να μεταφέρουν τους μετανάστες σε κατάλυμα στη Θεσσαλονίκη - Εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα

«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων
Burnout AI 14.03.26

«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων

Η τεχνητή νοημοσύνη εξαντλεί τόσο πολύ τους εργαζόμενους, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, που οι ερευνητές έχουν ονομάσει αυτή την κατάσταση «AI brain fry» - εγκεφαλική καταπόνηση από την AI

Όσκαρ 2026: Τα μεγάλα φαβορί και οι ειδικές αγορές στην Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 14.03.26

Όσκαρ 2026: Τα μεγάλα φαβορί και οι ειδικές αγορές στην Betsson

Η κινηματογραφική χρονιά κορυφώνεται με τη μεγάλη βραδιά των 98ων Βραβείων Όσκαρ, όπου οι κορυφαίες παραγωγές και οι μεγαλύτεροι αστέρες του Χόλιγουντ διεκδικούν τα πολυπόθητα αγαλματίδια

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

