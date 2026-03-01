Η… ιδιαίτερη συνάντηση του Μόουζες Ράιτ στον Άλιμο

Ο Μόουζες Ράιτ πραγματοποιεί μια σπουδαία χρονιά με τη φανέλα της Ζαλγκίρις, που οδεύει ολοταχώς για τα play off της Euroleague, με τον Αμερικανό ψηλό να είναι βασικός και παίκτης-κλειδί για την ομάδα του Μασιούλις.

Ο Ράιτ μετά την πολύ καλή εμφάνιση που έκανε στο Κάουνας κόντρα στην πρώην ομάδα του, τον Ολυμπιακό και τη νίκη στη δεύτερη παράταση για τους Λιθουανούς, βρέθηκε για ολιγοήμερες διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα, όπου κι έζησε τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Ο σέντερ της Ζαλγκίρις ταξίδεψε στην Ελλάδα μετά το παιχνίδι Ζαλγκίρις–Ολυμπιακός και βρέθηκε στο Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση Παναθηναϊκός–Παρί, ανάβοντας φωτιές για το μέλλον του.

Η συνάντηση του Ράιτ στον Άλιμο

Από εκεί και πέρα όμως, ο Ράιτ δεν πήγε μόνο στο ΟΑΚΑ για το ματς του τριφυλλιού, αλλά είχε και μια πιο ιδιαίτερη συνάντηση στον Άλιμο. Συγκεκριμένα, ο Ράιτ φέρεται να πήγε για καφέ στην παραλία του Αλίμου μαζί με τον πρώην συμπαίκτη του στους Πειραιώτες, Μουσταφά Φαλ και τον σταρ του Παναθηναϊκού Ματίας Λεσόρ.

Φυσικά πρόκειται για μια συνάντηση που ρίχνει ακόμη περισσότερο… λάδι στη φωτιά σχετικά με την παρουσία του Αμερικανού ψηλού στην Ελλάδα, σε μια περίοδο όπου το όνομά του συζητιέται έντονα ενόψει καλοκαιριού.