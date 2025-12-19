«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού

Ο Μόουζες Ράιτ ξεκίνησε εκρηκτικά τη χρονιά με την φανέλα της Ζαλγκίρις Κάουνας, κάνοντας εκπληκτικά πράγματα, ωστόσο το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται πως έχει χάσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του, ο οποίος του καταλογίζει αδυναμία στην άμυνα.

Ο Τόμας Μασιούλις, μετά την ήττα της ομάδας του από την Εφές, ρωτήθηκε για τον Ράιτ και παραδέχθηκε, εμμέσως πλην σαφώς, πως υπάρχει θέμα με τον παίκτη, τονίζοντας ωστόσο πως αυτό θα λυθεί εσωτερικά. Όλα αυτά, ενώ ο Αμερικανό ήδη έχει αρχίσει να γκρινιάζει για τον χρόνο συμμετοχής του.

Ο Λιθουανός προπονητής τόνισε πως έχει κάποια ζητήματα, αλλά το ότι αγωνίστηκε λίγο απέναντι στους Τούρκους ήταν προπονητική απόφαση, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά πως εκείνος βρίσκεται πίσω από αυτήν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μασιούλις για τον Ράιτ:

«Αυτά είναι εσωτερικά ζητήματα και δεν θα ήθελα να τα λύσω μέσω των media. Έχουμε προβλήματα και αυτό φαίνεται, αλλά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε εσωτερικά», τόνισε αρχικά ο Λιθουανός.

Ο Ράιτ, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι μετά τη θητεία του στον Ολυμπιακό, έπαιξε ελάχιστα απέναντι στην Εφές, με τον Μασιούλις να ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση για τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του ελήφθη με αμιγώς αγωνιστικά κριτήρια. «Έχει κάποια μικρά ζητήματα, αλλά ήταν προπονητική απόφαση», ξεκαθάρισε ο προπονητής της Ζαλγκίρις.