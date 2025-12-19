«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
Ο προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Ματσιούλις, παραδέχθηκε πως υπάρχει... θέμα με τον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος μετά το τρομερό ξεκίνημά του στη σεζόν, βλέπει τον χρόνο συμμετοχής του να φθίνει.
- Χαμένος ήλιος, πεταμένος άνεμος - Η ΕΕ κινδυνεύει να χάσει τον στόχο για τις ΑΠΕ
- Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών
- Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος - Έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου
- Πόλεμος στη Φτώχεια: Η αμερικανική πόλη που δεν σώθηκε με τα δισ. της Ουάσιγκτον
Ο Μόουζες Ράιτ ξεκίνησε εκρηκτικά τη χρονιά με την φανέλα της Ζαλγκίρις Κάουνας, κάνοντας εκπληκτικά πράγματα, ωστόσο το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται πως έχει χάσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του, ο οποίος του καταλογίζει αδυναμία στην άμυνα.
Ο Τόμας Μασιούλις, μετά την ήττα της ομάδας του από την Εφές, ρωτήθηκε για τον Ράιτ και παραδέχθηκε, εμμέσως πλην σαφώς, πως υπάρχει θέμα με τον παίκτη, τονίζοντας ωστόσο πως αυτό θα λυθεί εσωτερικά. Όλα αυτά, ενώ ο Αμερικανό ήδη έχει αρχίσει να γκρινιάζει για τον χρόνο συμμετοχής του.
Ο Λιθουανός προπονητής τόνισε πως έχει κάποια ζητήματα, αλλά το ότι αγωνίστηκε λίγο απέναντι στους Τούρκους ήταν προπονητική απόφαση, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά πως εκείνος βρίσκεται πίσω από αυτήν.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μασιούλις για τον Ράιτ:
«Αυτά είναι εσωτερικά ζητήματα και δεν θα ήθελα να τα λύσω μέσω των media. Έχουμε προβλήματα και αυτό φαίνεται, αλλά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε εσωτερικά», τόνισε αρχικά ο Λιθουανός.
Ο Ράιτ, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι μετά τη θητεία του στον Ολυμπιακό, έπαιξε ελάχιστα απέναντι στην Εφές, με τον Μασιούλις να ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση για τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του ελήφθη με αμιγώς αγωνιστικά κριτήρια. «Έχει κάποια μικρά ζητήματα, αλλά ήταν προπονητική απόφαση», ξεκαθάρισε ο προπονητής της Ζαλγκίρις.
- Η Κραϊόβα «τελείωσε» τον παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ: «Υπέγραψε την καταδίκη του»
- Απάντησε στον Φλορεντίνο Πέρεθ ο Λαπόρτα: «Ξερνάνε ψέματα, θέλουν να μας καταστρέψουν αλλά δεν θα το επιτρέψουμε»
- Ο Μαρέσκα έσπευσε να «σβήσει τη φωτιά» για Γκουαρδιόλα και Μάντσεστερ Σίτι: «Στην Τσέλσι και του χρόνου»
- Η κακή εμφάνιση του Μίτσιτς με τον Παναθηναϊκό έφερε αποκαλύψεις: «Υπάρχουν πράγματα που τον ενοχλούν»
- «Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
- Ο Αντετοκούνμπο απάντησε στα σενάρια για το μέλλον του με μια απίθανη ατάκα (vid)
- «Βράζουν» για τη διαιτησία του ΑΕΚ – Κραϊόβα οι Ρουμάνοι: «Αστείες αποφάσεις» (pic)
- Μεγάλη άνοδος για την ΑΕΚ στο ranking της UEFA – Ιστορική συγκομιδή για την «Ένωση»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις