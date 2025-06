Επίσημο: Στη Ζάλγκιρις Κάουνας ο Μόουζες Ράιτ (pic, vid)

Την απόκτηση του Μόουζες Ράιτ ανακοίνωσε τη Ζάλγκιρις Κάουνας με τον Αμερικανό να υπογράφει για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Ράιτ αποχώρησε από τον Ολυμπιακό αφού ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τους Ερυθρόλευκους και οι Λιθουανοί που έψαχναν έναν ψηλό για να ενισχύσουν την frontline τους, επέλεξαν τον 26χρονο σέντερ.

«Η Ζάλγκιρις Κάουνας συνεχίζει να χτίζει τη σύνθεσή της για την επόμενη σεζόν. Οι πρωταθλητές Λιθουανίας υπέγραψαν μονοετές συμβόλαιο με τον σέντερ Μόουζες Ράιτ.

Ο 26χρονος Αμερικανός ύψους 207 εκατοστών έρχεται στο Κάουνας από τον Ολυμπιακό Πειραιώς, με τον οποίο μόλις αγωνίστηκε στο Final Four της EuroLeague και κατέκτησε τον τίτλο του ελληνικού πρωταθλήματος», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι Λιθουανοί.

Ο Ράιτ έπαιξε 18 παιχνίδια στη Euroleague την περασμένη σεζόν και είχε κατά μέσο όρο 5,8 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 6,3 ασίστ σε σχεδόν 13 λεπτά συμμετοχής.

Get to know our new center – Moses Wright’s best moments from last season in Greece! 🎞️ pic.twitter.com/LMX3TO28Lk

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 30, 2025