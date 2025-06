Αποχαιρέτησε τον Μόουζες Ράιτ ο Ολυμπιακός (pic)

Μετά την ανάρτηση του Μόουζες Ράιτ που είπε «αντίο» στον Ολυμπιακό, ήταν η σειρά των Ερυθρόλευκων να πουν το δικό τους «ευχαριστώ» στον Αμερικανό σέντερ ο οποίος δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με σχετική της ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια ευχαρίστησε τον 26χρονο παίκτη και του ευχήθηκε τα καλύτερα στα επόμενα χρόνια.

«Ευχαριστούμε Μόουζες Ράιτ για όλα όσα πρόσφερες στην ομάδα μας. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου», έγραψαν χαρακτηριστικά οι Ερυθρόλευκοι στην ανάρτησή τους.

Thank you @mant12_ for everything you have contributed to our team. We wish you every success in the next chapter of your career. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/a2t9ztHuCA

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 13, 2025