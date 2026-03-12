Η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται έντονα για τον Μόουζες Ράιτ
Ο Μόουζες Ράιτ έχει τραβήξει τα βλέμματα με τις φετινές του εμφανίσεις με τη Ζάλγκιρις και ήδη η Μπαρτσελόνα τον έχει ψηλά στη λίστα της…
Σεζόν καριέρας διανύει στη Euroleague με την φανέλα της Ζαλγκίρις, ο Μόουζες Ράιτ και όπως ήταν φυσικό έχει ήδη ομάδες να τσεκάρουν την περίπτωσή του ενόψει της νέας χρονιάς.
Ο Αμερικανός σέντερ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, είναι στη λίστα της Μπαρτσελόνα και μάλιστα οι Καταλανοί είναι το φαβορί για την απόκτησή του.
Σενάρια για συμφωνία του Μόουζες Ράιτ με την Μπαρτσελόνα πριν ολοκληρωθεί η χρονιά
Μάλιστα, πληροφορίες στο εξωτερικό αναφέρουν πως οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά και σε συμφωνία ενόψει της νέας σεζόν, πριν καν ολοκληρωθεί η φετινή.
Ο Ράιτ φέτος έχει αγωνιστεί σε 30 ματς με τη Ζάλγκιρις, στη Euroleague, στην αρχική πεντάδα σε 17 εξ’ αυτών και έχει 17 πόντους με 6,2 ριμπάουντ ανά 22:31 ανά ματς.
