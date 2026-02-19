sports betsson
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
19.02.2026 | 07:11
Σεισμός «ταρακούνησε» τους Γαργαλιάνους
Τι συμβαίνει στη Χάποελ Τελ Αβίβ: Παραιτήθηκαν δύο βασικά μέλη της διοίκησης
Euroleague 19 Φεβρουαρίου 2026, 10:51

Τι συμβαίνει στη Χάποελ Τελ Αβίβ: Παραιτήθηκαν δύο βασικά μέλη της διοίκησης

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα παραιτήθηκαν δύο βασικά μέλη της διοίκησης.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Περίοδο κρίσης διανύει η Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Ισραήλ παραιτήθηκαν δύο βασικά μέλη της διοίκησης της ομάδας σε μια δύσκολη περίοδο σε πρωτάθλημα και Euroleague.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τον αντιπρόεδρο Μπεν Ρουμπίνο και τον αντιπρόεδρο επιχειρήσεων Όμρι Λούτινγκερ.

Τα εν λόγω δύο πρόσωπα διατηρούσαν στενούς δεσμούς με τον Δημήτρη Ιτούδη και φυσικά, η αποχώρησή τους έχει ταράξει τις ισορροπίες στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Τι συμβαίνει στη Χάποελ Τελ Αβίβ

Οι εξελίξεις αυτές προστίθενται στο κακό φεγγάρι που περνάει η ομάδα, καθώς τα απογοητευτικά αποτελέσματα σε συνδυασμό με τις παραιτήσεις από τη διοίκηση καταδεικνύουν ότι πρόκειται για μία κακή περίοδο για τη Χάποελ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ισραηλινού μέσου, Sport 5, ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι πραγματοποιεί ήδη διεργασίες για να καλύψει το κενό των δύο μελών που αποχώρησαν.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: O Νόμος Κατσέλη, η ψήφος των ξένων και τα νέα ορόσημα

Χρηματιστήριο Αθηνών: O Νόμος Κατσέλη, η ψήφος των ξένων και τα νέα ορόσημα

Business
ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

Αθλητική Ροή
Σενάρια από την Τουρκία για Ντιαλό: «Μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει καλοκαιριού»
Euroleague 18.02.26

Σενάρια από την Τουρκία για Ντιαλό: «Μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει καλοκαιριού»

Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας από τους καλύτερους φόργουορντ στην Euroleague, η κατάσταση στη Μονακό είναι στον αέρα και οι ομάδες της Euroleague θέλουν να το εκμεταλλευτούν – Τα δεδομένα για τον Αμερικανό

Σύνταξη
Η κατάσταση στη Μονακό κάνει… περιζήτητο τον Άλφα Ντιαλό – Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)
Euroleague 17.02.26

Η κατάσταση στη Μονακό κάνει… περιζήτητο τον Άλφα Ντιαλό – Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)

Η Μονακό μπορεί να πλήρωσε κάποιους από τους μισθούς του Δεκεμβρίου, όμως αν συνεχιστεί η κατάσταση θα υπάρξει κύμα…αποχωρήσεων το καλοκαίρι – Η «καυτή» περίπτωση του Άλφα Ντιαλό που παρακολουθεί όλη η Euroleague.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)
Euroleague 16.02.26

Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Χέιζ- Ντέιβις πέρασε τα ιατρικά τεστ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις των Πράσινων, ενόψει και του Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βουλή: Επιστολή ΠΑΣΟΚ σε Κακλαμάνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Να συνεχιστεί η εξεταστική επιτροπή»
Βουλή 19.02.26

Επιστολή ΠΑΣΟΚ σε Κακλαμάνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Να συνεχιστεί η εξεταστική επιτροπή»

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζουν ότι η ολοκλήρωση των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής χωρίς την πλήρη διαβίβαση και εξέταση των νέων στοιχείων δημιουργεί μείζον θεσμικό και πολιτικό ζήτημα

Σύνταξη
ΚΕΔΕ στη Βουλή: «Η γλώσσα ενώνει, δεν διχάζει»
Παγκόσμια ημέρα 19.02.26

ΚΕΔΕ στη Βουλή: «Η γλώσσα ενώνει, δεν διχάζει»

Ο Γεν. Γραμματέας της ΚΕΔΕ, τοποθετήθηκε στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Σύνταξη
Κορυδαλλός:Τι εξετάζουν οι αρχές για την έκρηξη χειροβομβίδας – Οι δράστες την πέταξαν στον αέρα
Εικόνες 19.02.26

Έκρηξη χειροβομβίδας στον Κορυδαλλό: Οι δράστες την πέταξαν στον αέρα - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Δελφών και Πελοποννήσου στον Κορυδαλλό, όπου άγνωστος ή άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου

Σύνταξη
Εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ: Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι, τι θα συζητηθεί;
Ουάσινγκτον 19.02.26

Εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ: Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι, τι θα συζητηθεί;

Ενώ ξεκίνησε αρχικά ως ένας οργανισμός με σκοπό την ανοικοδόμηση της Γάζας, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το Συμβούλιο θα φέρει... παγκόσμια ειρήνη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΑΑΔΕ: Οι έλεγχοι του BANCAPP επεκτείνονται σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» και ξένες τράπεζες
Φοροδιαφυγή 19.02.26

Οι έλεγχοι του BANCAPP της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» και ξένες τράπεζες

Η αλλαγή αφορά στα «υπόχρεα πρόσωπα» διαβίβασης δεδομένων στο BANCAPP της ΑΑΔΕ - Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται για το συγκεκριμένο ΑΦΜ

Σύνταξη
Κόμμα Τσίπρα: Προς Σεπτέμβρη η ανακοίνωση – Από το Πάσχα και μετά σε ετοιμότητα το «πλήρωμα»
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Κόμμα Τσίπρα: Προς Σεπτέμβρη η ανακοίνωση – Από το Πάσχα και μετά σε ετοιμότητα το «πλήρωμα»

Η πυξίδα έχει δείξει την πορεία, το πρόγραμμα παράγεται, οι πυρήνες δουλεύουν ανά την Ελλάδα, έτοιμο και για εκλογικό αιφνιδιασμό το νέο σκαρί που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μυτιλήνη: Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που φέρεται να φωνάζει σε παιδιά
Στη Μυτιλήνη 19.02.26

Μυτιλήνη: Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που φέρεται να φωνάζει σε παιδιά

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής αναφέρει ότι δόθηκε οδηγία για τη μετακίνηση της εκπαιδευτικού σε γραφείο εκπαίδευσης εν αναμονή της ολοκλήρωσης ΕΔΕ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στη «δίνη» των διαγραφών
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Στη «δίνη» των διαγραφών

Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, με το ΠΑΣΟΚ να αναστέλλει άμεσα την κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη και να καταγγέλλει απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων από την κυβέρνηση.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κιβωτός του Κόσμου: Ομόφωνα ένοχο έκρινε το δικαστήριο τον ιδρυτή της Οργάνωσης, πατέρα Αντώνιο
Για εννέα πράξεις 19.02.26

Ομόφωνα ένοχο έκρινε το δικαστήριο τον ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντώνιο

Με κενά τα εδώλια των κατηγορουμένων απαγγέλθηκε η καταδικαστική απόφαση για την Κιβωτό - Αναμένεται η απόφαση για τα αιτήματα επί των ελαφρυντικών και για την ποινή για κάθε κατηγορούμενο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πολιτικός στις ΗΠΑ «βλέπει» UFO κρυμμένο σε κοινή θέα και το διαδίκτυο ζει εποχές Men in Black
X-Files 19.02.26

Πολιτικός στις ΗΠΑ «βλέπει» UFO κρυμμένο σε κοινή θέα και το διαδίκτυο ζει εποχές Men in Black

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Έρικ Μπέρλισον «αποκάλυψε» ότι υπάρχει ένα UFO κρυμμένο σε κοινή θέα στη Γη, χωρίς να ανακαλύψει την τοποθεσία του και το διαδίκτυο πήρε φωτιά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυστραλία: Απειλητική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της χώρας
Πριν το Ραμαζάνι 19.02.26

«Σκοτώστε τη μουσουλμανική φυλή»: Απειλητική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της Αυστραλίας

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση που ανατέθηκε από την κυβέρνηση, το αντιμουσουλμανικό κλίμα στην Αυστραλία έχει ενταθεί από τον πόλεμο στη Γάζα στα τέλη του 2023

Σύνταξη
Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
Κόσμος 19.02.26

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου

Η ανακοίνωση για την καταστροφή των drones έγινε την επομένη των συνομιλιών στη Γενεύη ανάμεσα στη Μόσχα, το Κίεβο και την Ουάσινγκτον, στόχος των οποίων είναι να βρεθεί κάποια διευθέτηση έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
