Τι συμβαίνει στη Χάποελ Τελ Αβίβ: Παραιτήθηκαν δύο βασικά μέλη της διοίκησης

Περίοδο κρίσης διανύει η Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Ισραήλ παραιτήθηκαν δύο βασικά μέλη της διοίκησης της ομάδας σε μια δύσκολη περίοδο σε πρωτάθλημα και Euroleague.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τον αντιπρόεδρο Μπεν Ρουμπίνο και τον αντιπρόεδρο επιχειρήσεων Όμρι Λούτινγκερ.

Τα εν λόγω δύο πρόσωπα διατηρούσαν στενούς δεσμούς με τον Δημήτρη Ιτούδη και φυσικά, η αποχώρησή τους έχει ταράξει τις ισορροπίες στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Τι συμβαίνει στη Χάποελ Τελ Αβίβ

Οι εξελίξεις αυτές προστίθενται στο κακό φεγγάρι που περνάει η ομάδα, καθώς τα απογοητευτικά αποτελέσματα σε συνδυασμό με τις παραιτήσεις από τη διοίκηση καταδεικνύουν ότι πρόκειται για μία κακή περίοδο για τη Χάποελ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ισραηλινού μέσου, Sport 5, ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι πραγματοποιεί ήδη διεργασίες για να καλύψει το κενό των δύο μελών που αποχώρησαν.