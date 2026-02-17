Euroleague: Κεκλεισμένων των θυρών το Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 13/3 – Αυτός είναι ο λόγος
Κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας της Μπαρτσελόνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 31η αγωνιστική της Euroleague, όπως γνωστοποίησε ο ισραηλινός σύλλογος σε ανακοίνωση του.
Με ανακοίνωσή της στα social media, η Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε γνωστό ότι το παιχνίδι της 31ης αγωνιστικής της Euroleague στη Βαρκελώνη με τη Μπαρτσελόνα (13/3, 21:30), θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.
Όπως εξηγούν οι Ισραηλινοί ο λόγος που η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς θεατές είναι για θέμα ασφάλειας. Συνεπώς, απαγορεύτηκε η είσοδος τόσο στους γηπεδούχους όσο και στους φιλοξενούμενους οπαδούς.
«Αγαπητοί οπαδοί, Μετά την απόφαση των αρχών στην Ισπανία και σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ομάδας μπάσκετ της Μπαρτσελόνα, ο αγώνας εναντίον της Μπαρτσελόνα στην Ισπανία (13.3) θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε ντόπιους και φιλοξενούμενους οπαδούς», αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη.
אוהדים יקרים,
בעקבות החלטת הרשויות בספרד ובהמשך להודעת קבוצת הכדורסל של ברצלונה, המשחק נגד ברצלונה בספרד (13.3) יתקיים בדלתיים סגורות ולא תתאפשר כניסת קהל מקומי ואורח. pic.twitter.com/gMBoj40HBE
— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) February 17, 2026
