Ισραηλινά ΜΜΕ: «Οι παίκτες της Χάποελ ζήτησαν την απομάκρυνση του Ιτούδη»

Σε καθοδική πορεία βρίσκεται η Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς το σύνολο του Ιτούδη μετράει πλέον πέντε σερί ήττες στην Euroleague και έχει υποχωρήσει στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 16-11.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Ισραήλ, μερίδα παικτών της Χάποελ Τελ Αβίβ επιθυμεί τώρα να απομακρυνθεί ο κόουτς Ιτούδης, αφού κρίνουν πως ο Έλληνας τεχνικός δεν μπορεί να διορθώσει τα κακώς κείμενα που πλήττουν την εικόνα της ομάδας.

Ο πρόεδρος στηρίζει τον Ιτούδη

Αξίζει να σημειωθεί ότι προ ολίγων ημερών ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι είχε εκφράσει ανοικτά τη στήριξή του στον Ιτούδη και είχε εξαπολύσει τα βέλη του προς τους παίκτες, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για την απόδοσή τους.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες για τη κρίση στη Χάποελ, το διοικητικό συμβούλιο έχει χωριστεί στα δύο, αφού υπάρχουν μερικοί παράγοντες που δεν είναι υπέρ της παραμονής του Ιτούδη, ενώ άλλοι δεν συμφωνούν στο ενδεχόμενο αποχώρησης του Έλληνα τεχνικού.