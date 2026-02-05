Το αρνητικό σερί και οι σκέψεις της διοίκησης: Γιατί ο Ιτούδης είναι υπό πίεση στη Χάποελ

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η Χάποελ Τελ Αβίβ μετά από συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, ενώ την ίδια ώρα ο Δημήτρης Ιτούδης δέχεται έντονη πίεση και δεν αποκλείονται εξελίξεις για το μέλλον του, όπως επισημαίνει η ιστοσελίδα Walla.

Η ισραηλινή ομάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες στην Euroleague, τον αποκλεισμό από το Κύπελλο Ισραήλ και μια συνολικά προβληματική εικόνα, που έχει εντείνει την αμφισβήτηση γύρω από τον Έλληνα προπονητή.

Οι «κόκκινοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις με φόντο το παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια, σε μια προσπάθεια να σταματήσουν την καθοδική πορεία που συνεχίστηκε και στο Βελιγράδι, με την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα. Το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τον Ισραηλινό, Ορ Σκέντι, η κριτική προς τον Ιτούδη έχει ενταθεί τόσο από τα ΜΜΕ όσο και από την εξέδρα, με αποκορύφωμα δημόσιες τοποθετήσεις του ίδιου που προκάλεσαν συζητήσεις γύρω από το κλίμα στις εξέδρες.

Ο Ιτούδης είναι ασφαλής, αλλά υπό πίεση

Στη Χάποελ Τελ Αβίβ, προς το παρόν, δεν τίθεται ανοιχτά θέμα αλλαγής προπονητή. Η διοίκηση επιλέγει να στηρίξει τον Ιτούδη, εστιάζοντας στην προσπάθεια ενίσχυσης του ρόστερ.

Σύμφωνα με όσα λένε στο Ισραήλ, η Χάποελ εξετάζει σοβαρά την απόκτηση περισσότερων του ενός παικτών, με περιπτώσεις όπως του Γκερσόν Γιαμπουσέλε και του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις να βρίσκονται ψηλά στη λίστα, ενώ υπάρχει πρόθεση να αποκτηθεί και γκαρντ για την οργάνωση του παιχνιδιού.

Ωστόσο, υπάρχει εσωστρέφεια στην ομάδα και αν ηττηθεί από τη Βαλένθια, τότε δεν αποκλείεται η Χάποελ να προχωρήσει σε πιο δραστικές αποφάσεις, που θα ξεπερνούν την απλή ενίσχυση του ρόστερ.