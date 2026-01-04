«Τρελάθηκε» ο Ιτούδης και… χίμηξε στους διαιτητές (vid)
Ένα σφύριγμα στο τελευταίο ματς της Χάποελ Τελ Αβίβ, έβγαλε τον Δημήτρη Ιτούδη από τα ρούχα του, με τον Έλληνα τεχνικό να ορμάει στους διαιτητές και τον πάγκο της ομάδας του να προσπαθεί να τον συγκρατήσει με νύχια και με δόντια.
Απίθανες σκηνές στο ματς του πρωταθλήματος Ισραήλ, ανάμεσα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και την Χάποελ Ιερουσαλήμ, στην ήττα της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη με 92-77.
Στις αρχές της τρίτης περιόδου, ένα επιθετικό φάουλ που χρεώθηκε στον Γιαμ Μαντάρ προκάλεσε την έκρηξη του Έλληνα προπονητή, ο οποίος δέχθηκε άμεσα τεχνική ποινή.
Ο Ιτούδης, μη μπορώντας να πιστέψει την εξέλιξη αυτή, εξερράγη και μάλιστα ο θυμός του έγινε ακόμα μεγαλύτερος, όταν χρεώθηκε και δεύτερη συνεχόμενη τεχνική ποινή στον πάγκο της ομάδας του. Τότε ο Έλληνας τεχνικός προσπάθησε να ορμήσει στους διαιτητές με τον Νταν Οτούρου να προσπαθεί να τον συγκρατήσει χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία…
Δείτε το στιγμιότυπο με τον Ιτούδη
😂😂😂 pic.twitter.com/0jw8WR0ezH
— Rom Geffen (@RomGeffen) January 3, 2026
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ιτούδης απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες για τη διαιτησία, εξηγώντας ωστόσο την αντίδρασή του. «Δεν θέλω να μιλήσω για τη διαιτησία. Αυτό που με εξόργισε ήταν η έλλειψη συνέπειας», ανέφερε, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από τον κόσμο.
«Τρελάθηκε» ο Ιτούδης και… χίμηξε στους διαιτητές (vid)
