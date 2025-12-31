Ασύλληπτο συμβόλαιο στον Μπράιαντ: Η Χάποελ Τελ Αβίβ προσφέρει 5 εκατ. ευρώ για να ανανεώσει

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Ελάιτζα Μπράιαντ παρά το γεγονός πως ηττήθηκε από την Ζαλγκίρις Κάουνας εξακολουθεί να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας της Euroleague.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη παίζει εξαιρετικά μέχρι τώρα στη χρονιά τόσο ομαδικά, αλλά και ατομικά, καθώς έχει και τις απαραίτητες μονάδες για να διακριθεί.

Ένας από τους καλύτερους και πιο σημαντικούς παίκτες στο ρόστερ της είναι ο Ελάιτζα Μπράιαντ, ο οποίος είναι μεν ένας από τους κύριους πυλώνες της ομάδας, ωστόσο δεν είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος, καθώς αυτόν τον τίτλο τον έχει ο Βασίλιε Μίτσιτς.

Οι Ισραηλινοί έδωσαν στον πρώην άσο της Εφές 2,8 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι για να τον πείσουν να φορέσει τα κόκκινα και ήδη, εδώ και καιρό, συζητούν μαζί του το ενδεχόμενο νέου συμβολαίου, βλέποντας τι κάνει μέσα στο παρκέ για τη Χάποελ.

Στο Ισραήλ μιλούν για συμφωνία Χάποελ – Μπράιαντ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ισραηλινού Sport5, έχει υπάρξει και συμφωνία, με την πλευρά της ομάδας να δέχεται όλα όσα θέλει ο παίκτης, που έχει ζητήσει ένα συμβόλαιο αντάξιο του Βασίλιε Μίτσιτς (περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ).

Επομένως αναμένεται να υπάρξει σχεδόν διπλασιασμός των αποδοχών του, οι οποίες θα φτάσουν τα 5 εκατ. ευρώ από την επόμενη σεζόν (2026-27), μέχρι το καλοκαίρι του 2029.