Μπράιαντ: «Από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός» (vid)
Ο Ελάιζα Μπράιαντ μίλησε για τον Ολυμπιακό, τους οπαδούς του και χαρακτήρισε τους ερυθρόλευκους ως μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη.
Ο Ελάιζα Μπράιαντ δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, με αφορμή τον αγώνα που είχε παίξει η Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
Ο Αμερικανός γκαρντ της Χάποελ αποθέωσε τους ερυθρόλευκους, καθώς τους χαρακτήρισε ως μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα έπλεξε το εγκώμιο και των οπαδών των Πειραιωτών τονίζοντας πως είναι «τρελοί και θορυβώδεις».
Δείτε την ανάρτηση του Μπράιαντ:
We played Olympiacos and their fans’ deafening atmosphere at their legendary home, SEF.
Check out the full Game Day Vlog on my YouTube Channel:https://t.co/o47uRpwJ0K
Faith + Consistency pic.twitter.com/8vzj2BBlUP
— Elijah Bryant (@Elijah_Bryant3) November 24, 2025
Ο Μπράιαντ ανέφερε χαρακτηριστικά στην εισαγωγή του βίντεο: «Πίσω στην Αθήνα, της Ελλάδας, αυτή τη φορά απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα, με μερικούς από τους πιο τρελούς και θορυβώδεις οπαδούς, τον Ολυμπιακό. Με τον σπουδαίο κόουτς, Μπαρτζώκα να ηγείται και με παίκτες-κλειδιά όπως οι Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ, είχαμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ελπίζω να το απολαύσετε! Πάμε Χάποελ», ανέφερε ο Μπράιαντ.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Αμερικανός φέτος πραγματοποιεί σπουδαία σεζόν, έχοντας μέσο όρο 15 πόντους, 5.8 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ και 20.6 στο σύστημα αξιολόγησης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ. Εξαιρετικές εμφανίσεις, που τον έχουν μετατρέψει σε έναν από τους κομβικούς παίκτες της Χάποελ.
