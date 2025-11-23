sports betsson
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 81-92: Συνέχισαν με το απόλυτο νικών και κορυφαίο τον Λι οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Μπάσκετ 23 Νοεμβρίου 2025 | 17:58

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 81-92: Συνέχισαν με το απόλυτο νικών και κορυφαίο τον Λι οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Μια ακόμη νίκη στη Stoiximan GBL πέτυχε ο Ολυμπιακός, «περνώντας» από το «Παλατάκι» με το 92-81 επί του ΠΑΟΚ. Κορυφαίος για τους «ερυθρόλευκους» ο Σέιμπεν Λι με 24 πόντους.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα και από το «Παλατάκι» επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 92-81 για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL και συνέχισε μόνος πρώτος και αήττητος στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν σε καταπληκτική μέρα τον Σέιμπεν Λι ο οποίος σταμάτησε στους 24 πόντους με τους 18 από αυτούς να έρχονται στο πρώτο ημίχρονο και τον Αμερικανό να σταματάει στα 5/6 τρίποντα. Καλή εμφάνιση και από τους Βεζένκοφ και Γουόρντ που είχαν 16 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Από τον ΠΑΟΚ ξεχώρισε ο Τζάκσον που είχε 18 πόντους και 5/7 τρίποντα, ενώ και ο Μέλβιν είχε καλό πρόσωπο βάζοντας 13 και μαζεύοντας και έξι ριμπάουντ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός στην πρώτη περίοδο ξεκίνησε καλύτερα και με τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ να είναι σε πολύ καλή μέρα πήρε κεφάλι με 8-14 στο πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Με τον Τζάκσον ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 17-21 με τρίποντο του Αμερικανού, ενώ ο Σέιμπεν Λι με 2/3 βολές έκανε το 17-23 υπέρ του Ολυμπιακού που ήταν και το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου με τον Βεζένκοφ να έχει εννέα πόντους σε εκείνο το σημείο της αναμέτρησης.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ο Παπανικολάου έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό με +12 και σκορ 17-29 στο 12’. Ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια μείωσε και πάλι στο -8 και σκορ 26-34, όμως ο Φουρνιέ έδωσε και πάλι αέρα 12 πόντων στον Ολυμπιακό με 26-38 στο 14’. Ο Δικέφαλος του Βορρά μείωσε στο -6 με τρίποντο του Μπράουν, ο οποίος έκανε το 32-38 17’. Ο Σέιμπεν Λι που ήταν και ο καλύτερος του πρώτου ημιχρόνου για τον Ολυμπιακό με δύο συνεχόμενα τρίποντα έκανε το 35-44 για τους Πειραιώτες στο 19’. Ο Κόνιαρης με ένα τρομερό τρίποντο έκανε το 41-48 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου με τον Ολυμπιακό να είναι στο +7 και τον Λι να έχει 18 πόντους με 4/4 τρίποντα.

Ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ακούμπησε τη μπάλα στο low-post σε Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ με τον Βούλγαρο να κάνει το 44-56 υπέρ των ερυθρόλευκων στο 24’. Ο Βεζένκοφ και πάλι αυτή τη φορά με τρίποντο έδωσε αέρα 18 πόντων στον Ολυμπιακό και έκανε το σκορ 46-64 στο 26’. Ο Γουόρντ με καλάθι και φάουλ έκανε το 52-71 δίνοντας το μεγαλύτερο προβάδισμα στον αγώνα στους Πειραιώτες μέχρι εκείνο το σημείο στο ματς. Ο Τζάκσον με τρίποντο έκανε το 56-73 που ήταν και το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου με τον Ολυμπιακό να πατάει γκάζι στην τρίτη περίοδο και να καθαρίζει ουσιαστικά το ματς.

Ο Φουρνιέ με δύο τρίποντα στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου έδωσε αέρα με +19 στον Ολυμπιακό και σκορ 60-79 στο 33’ της αναμέτρησης. Ο Ντίμσα με τρίποντο μείωσε στους 15 για τον ΠΑΟΚ και σκορ 66-81 στο 35’, ενώ ο Λι με τρίποντο έκανε το 66-84, φτάνοντας τους 23 πόντους με 5/5 τρίποντα.

Στη συνέχεια ο ρυθμός για τους Πειραιώτες έπεσε, ο Ντίμσα έβαλε κάποια συνεχόμενα σουτ και έφτασε κάποια στιγμή μέχρι και το -11 στο τελευταίο λεπτό. Το ματς έληξε με τον Ολυμπιακό να περνάει από το «Παλατάκι» με 81-92, με τους «ερυθρόλευκους» να συνεχίζουν αήττητοι, έχοντας σε πολύ καλή μέρα τον Σέιμπεν Λι που σταμάτησε στους 24 πόντους.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πιτσίλκας, Μαρινάκης, Μαρτινάκος

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-23, 41-48, 56-73, 81-92

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 13 (2/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος), Περσίδης 8 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπράουν 10 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Μουρ 10 (8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντιμσά 9 (3/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 λάθη), Κόνιαρης 8 (2/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 λάθη), Τζάκσον 18 (5/7 τρίποντα, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα), Τζόουνς 5 (3 ριμπάουντ), Φίλλιος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (0/3 τρίποντα, 5 ριμπάοουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γουρντ 12 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοβ 16 (2/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 6 (0/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μιλουτίνοβ 4 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος), Λαρεντζάκης (0/3 τρίποντα), Λι 24 (5/6 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 λάθη), Παπανικολάου 8 (2/5 τρίποντα), Πίτερς 4, Αντετοκούνμπο, Χολ 3 (7 ριμπάουντ), Φουρνιέ 10 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 λάθη, 1 κλέψιμο)

Ποδόσφαιρο 23.11.25

Μπενίτεθ: «Υπάρχει χώρος για βελτίωση»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε ικανοποιημένος με όσα είδε στη νίκη του Παναθηναϊκού στις Σέρρες, ωστόσο ο Ισπανός επεσήμανε ότι η ομάδα του έχει ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Υπάρχει χώρος για βελτίωση»
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Μπενίτεθ: «Υπάρχει χώρος για βελτίωση»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε ικανοποιημένος με όσα είδε στη νίκη του Παναθηναϊκού στις Σέρρες, ωστόσο ο Ισπανός επεσήμανε ότι η ομάδα του έχει ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Σύνταξη
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
