Τι είπε ο Μπαρτζώκας για την απόκτηση παίκτη στα γκαρντ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του, στάθηκε στο πόσο απαιτητικός είναι ο κόσμος του Ολυμπιακό ενώ μίλησε και για την… κατακραυγή στα social media.

Επίσης, ρωτήθηκε ξανά για το τι είδους γκαρντ ψάχνει ο Ολυμπιακός. Αν θέλει κάποιον να του κάνει τη δουλειά σήμερα, ή κάποιον για να επενδύσει και μελλοντικά πάνω του. Εκείνος ξεκαθάρισε πως δεν παίζει ρόλο η ηλικία, αλλά τα χαρακτηριστικά και η ποιότητα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μπαρτζώκας:

«Στο πρώτο δεκάλεπτο σούταρα πολύ καλά, γιατί δεν είχαμε την απαιτούμενη ένταση στην άμυνά μας. Η δεύτερη περίοδος ήταν πολύ διαφορετική και το σκορ εκεί ήταν 37-20. Καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι γιατί ήμασταν συμπαγείς ως το τέλος. Συγχαρητήρια στην Παρί για την όμορφη μπασκετική πρότασή της, με τον τρόπο που παίζουν και εκτελούν τόσο γρήγορα. Φυσικά συγχαρητήρια και στον Ρόμπινσον που είχε ένα φανταστικό παιχνίδι.

Πήγαμε βιαστικά, αποφασίσαμε να πάρουμε σουτ βιαστικά. Έχουμε πολλούς σκόρερ, που νιώθουν καλά όταν βάζουν και όταν είναι μόνοι τους, έχουν τη συνήθεια να είναι επιθετικοί στο καλάθι. Δεν το λέω για κακό, αλλά ήμασταν βιαστικοί, όχι τόσο υπομονετικοί, αλλά σουτάραμε και κάποια ανοιχτά σουτ, που δεν τα βάλαμε. Έκανε ένα comeback η Παρί, αλλά αμέσως μετά είχαμε ένα ξέσπασμα και ήταν σημαντικοί σε εκείνο το σημείο ο Γουόκαπ και ο Γουόρντ. Δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε για μία νίκη στη EuroLeague, σε αυτά τα ματς καταθέτεις πάντα ενέργεια, ένταση και προσπάθεια. Είναι εξοντωτικά αυτά τα ματς για τους παίκτες.

Κάθε φορά που καλούμε να απαντήσω σε αυτό, δεν θέλω να πω ότι πέφτω σε όλισθήματα, αλλά ο κόσμος προσπαθεί να εκλάβει τα λόγια μου με τον τρόπο που θέλει. Εγώ θα πω όιτ αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η πίεση. Αυτές είναι οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια, πηγαίνοντας στο Final Four, παίρνοντας πάρα πολλούς τίτλους. Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι πάντα απαιτητικός, αλλά και υποστηρικτικός, σήμερα είχαμε πάλι sold-out. Είναι θερμή η ατμόσφαιρα.

Υπάρχουν ματς που θα παίζουμε καλά και άλλα που δεν θα παίζουμε, όπως πχ με τον Μιλάνο. Έγινε ολόκληρο θέμα για το ποιος πήρε το τελευταίο σουτ, ενώ η κριτική έπρεπε να γίνει προς εμένα ή την ομάδα, επειδή δεν παίξαμε καλά. Ήμασταν χάλια. Κάναμε ένα πολύ κακό ματς. Κι αυτή η κριτική είναι σεβαστή. Είμαστε υπεύθυνοι όλοι και ο προπονητής πρώτος. Μετά γίνεται μια σπέκουλα ‘ποιος έπρεπε να πάρει το σουτ, γιατί παίζουν αυτοί έτσι, γιατί τα ζευγάρια στην πεντάδα δεν ταιριάζουν’. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξέρω πολύ καλά που βρίσκομαι. Είμαι χρόνια στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Βέβαια ανακουφιστήκαμε σήμερα. Η προηγούμενη ήττα ήρθε μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες και σήμερα πάλι κερδίσαμε. Είμαστε έναν βαθμό από την κορυφή, αλλά υπάρχει μια γενικευμένη θεωρία ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει κινήσεις. Έχω συνηθίσει έτσι. Νομίζω όμως ότι ο κύκλος επηρεάζει τους παίκτες περισσότερο.

Εμείς θέλουμε να πάρουμε έναν καλό παίκτη. Τώρα αν είναι 35, 37, 28, 25 ή να είναι καλός σουτέρ ή να μην είναι καλός σουτέρ, δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Καλός παίκτης να είναι. Δεν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες. Νομίζω οτι έχουμε έναν κορμό και προσθέσαμε μερικούς ακόμα που θα αποτελέσουν τα επόμενα χρόνια το βασικό κομμάτι του Ολυμπιακού. Αυτό που θέλουμε ειναι να μας δώσει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτά είναι διαφορετικά για κάθε ομάδα. Ο ΜακΚόλουμ είναι καλός iso παίκτης και πέρυσι έδωσε στη Φενέρ σημαντικά pull-up που την ξεκόλλαγαν στο σκορ. Λέμε ένα παράδειγμα. Σε εμάς μπορεί να είναι κάτι άλλο».