Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Τι είπε ο Μπαρτζώκας για την απόκτηση παίκτη στα γκαρντ
Τι είπε ο Μπαρτζώκας για την απόκτηση παίκτη στα γκαρντ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το τι είδους παίκτη ψάχνει μετά τη νίκη του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του, στάθηκε στο πόσο απαιτητικός είναι ο κόσμος του Ολυμπιακό ενώ μίλησε και για την… κατακραυγή στα social media.

Επίσης, ρωτήθηκε ξανά για το τι είδους γκαρντ ψάχνει ο Ολυμπιακός. Αν θέλει κάποιον να του κάνει τη δουλειά σήμερα, ή κάποιον για να επενδύσει και μελλοντικά πάνω του. Εκείνος ξεκαθάρισε πως δεν παίζει ρόλο η ηλικία, αλλά τα χαρακτηριστικά και η ποιότητα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μπαρτζώκας:

«Στο πρώτο δεκάλεπτο σούταρα πολύ καλά, γιατί δεν είχαμε την απαιτούμενη ένταση στην άμυνά μας. Η δεύτερη περίοδος ήταν πολύ διαφορετική και το σκορ εκεί ήταν 37-20. Καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι γιατί ήμασταν συμπαγείς ως το τέλος. Συγχαρητήρια στην Παρί για την όμορφη μπασκετική πρότασή της, με τον τρόπο που παίζουν και εκτελούν τόσο γρήγορα. Φυσικά συγχαρητήρια και στον Ρόμπινσον που είχε ένα φανταστικό παιχνίδι.

Πήγαμε βιαστικά, αποφασίσαμε να πάρουμε σουτ βιαστικά. Έχουμε πολλούς σκόρερ, που νιώθουν καλά όταν βάζουν και όταν είναι μόνοι τους, έχουν τη συνήθεια να είναι επιθετικοί στο καλάθι. Δεν το λέω για κακό, αλλά ήμασταν βιαστικοί, όχι τόσο υπομονετικοί, αλλά σουτάραμε και κάποια ανοιχτά σουτ, που δεν τα βάλαμε. Έκανε ένα comeback η Παρί, αλλά αμέσως μετά είχαμε ένα ξέσπασμα και ήταν σημαντικοί σε εκείνο το σημείο ο Γουόκαπ και ο Γουόρντ. Δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε για μία νίκη στη EuroLeague, σε αυτά τα ματς καταθέτεις πάντα ενέργεια, ένταση και προσπάθεια. Είναι εξοντωτικά αυτά τα ματς για τους παίκτες.

Κάθε φορά που καλούμε να απαντήσω σε αυτό, δεν θέλω να πω ότι πέφτω σε όλισθήματα, αλλά ο κόσμος προσπαθεί να εκλάβει τα λόγια μου με τον τρόπο που θέλει. Εγώ θα πω όιτ αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η πίεση. Αυτές είναι οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια, πηγαίνοντας στο Final Four, παίρνοντας πάρα πολλούς τίτλους. Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι πάντα απαιτητικός, αλλά και υποστηρικτικός, σήμερα είχαμε πάλι sold-out. Είναι θερμή η ατμόσφαιρα.

Υπάρχουν ματς που θα παίζουμε καλά και άλλα που δεν θα παίζουμε, όπως πχ με τον Μιλάνο. Έγινε ολόκληρο θέμα για το ποιος πήρε το τελευταίο σουτ, ενώ η κριτική έπρεπε να γίνει προς εμένα ή την ομάδα, επειδή δεν παίξαμε καλά. Ήμασταν χάλια. Κάναμε ένα πολύ κακό ματς. Κι αυτή η κριτική είναι σεβαστή. Είμαστε υπεύθυνοι όλοι και ο προπονητής πρώτος. Μετά γίνεται μια σπέκουλα ‘ποιος έπρεπε να πάρει το σουτ, γιατί παίζουν αυτοί έτσι, γιατί τα ζευγάρια στην πεντάδα δεν ταιριάζουν’. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξέρω πολύ καλά που βρίσκομαι. Είμαι χρόνια στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Βέβαια ανακουφιστήκαμε σήμερα. Η προηγούμενη ήττα ήρθε μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες και σήμερα πάλι κερδίσαμε. Είμαστε έναν βαθμό από την κορυφή, αλλά υπάρχει μια γενικευμένη θεωρία ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει κινήσεις. Έχω συνηθίσει έτσι. Νομίζω όμως ότι ο κύκλος επηρεάζει τους παίκτες περισσότερο.

Εμείς θέλουμε να πάρουμε έναν καλό παίκτη. Τώρα αν είναι 35, 37, 28, 25 ή να είναι καλός σουτέρ ή να μην είναι καλός σουτέρ, δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Καλός παίκτης να είναι. Δεν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες. Νομίζω οτι έχουμε έναν κορμό και προσθέσαμε μερικούς ακόμα που θα αποτελέσουν τα επόμενα χρόνια το βασικό κομμάτι του Ολυμπιακού. Αυτό που θέλουμε ειναι να μας δώσει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτά είναι διαφορετικά για κάθε ομάδα. Ο ΜακΚόλουμ είναι καλός iso παίκτης και πέρυσι έδωσε στη Φενέρ σημαντικά pull-up που την ξεκόλλαγαν στο σκορ. Λέμε ένα παράδειγμα. Σε εμάς μπορεί να είναι κάτι άλλο».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο εξελίξεις που ανεβάζουν το θερμόμετρο του rebalancing

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο εξελίξεις που ανεβάζουν το θερμόμετρο του rebalancing

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Προϋπολογισμός 2026: Οι τρεις μεγάλες αβεβαιότητες

Προϋπολογισμός 2026: Οι τρεις μεγάλες αβεβαιότητες

Που κρύβεται η μακροζωία;
Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) - Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)

Δείτε τα αποτελέσματα από την βραδιά στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Ο Νικ Κλάξτον πετυχαίνει το πρώτο του triple-double, ενώ Καβαλίερς, Χιτ και Ράπτορς πήραν σπουδαίες νίκες.

Ολυμπιακός – Παρί 98-86: Ο Φουρνιέ είναι εδώ!
Ολυμπιακός – Παρί 98-86: Ο Φουρνιέ είναι εδώ!

Με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί το καλύτερο φετινό του παιχνίδι (18π. με 4/9τριπ.) ο Ολυμπιακός επικράτησε σχετικά εύκολα απέναντι στην Παρί, νίκησε με 98-86 για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί
LIVE: Ολυμπιακός – Παρί

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παρί για τη 12η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Αταμάν για την καλύτερη Ευρωλίγκα που έχει κατακτήσει, την επιστροφή του Λεσόρ και τι θα κάνει όταν αποσυρθεί
Αταμάν για την καλύτερη Ευρωλίγκα που έχει κατακτήσει, την επιστροφή του Λεσόρ και τι θα κάνει όταν αποσυρθεί

Ο Έργκιν Αταμάν μίλησε σε διαδικτυακή εκπομπή στη Σερβία και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο όνειρο που έχει με τον Παναθηναϊκό, την επικείμενη επιστροφή του Λεσόρ και ποια από τρεις Ευρωλίγκες του θεωρεί πιο σημαντική.

Πετρούσεφ: «Σέβομαι τον Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό – Θα πήγαινα στον Παναθηναϊκό»
Πετρούσεφ: «Σέβομαι τον Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό – Θα πήγαινα στον Παναθηναϊκό»

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ μίλησε μετά την ήττα της Ντουμπάι στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό, με πολλές ενδιαφέρουσες ατάκες για Μπαρτζώκα, Ολυμπιακό και πιθανότητα επιστροφής στην Ελλαδα.

Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ
Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ

Στα 20 της ήταν ήδη σταρ της μικρής οθόνης και της σειράς Smallville. Μια 15ετία αργότερα δήλωνε ένοχη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτή είναι η χαοτική ζωή της Άλισον Μακ.

Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη τα φαινόμενα στη Βορειοδυτική Ελλάδα – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Βορειοδυτική Ελλάδα - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά

Στην Ήπειρο έπεσε βροχή ενός μηνός σε λίγες ώρες - Αποκομμένοι οικισμοί στα Τζουμέρκα, ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού - Εκτεταμένες πλημμύρες στη Θεσπρωτία, η κακοκαιρία βύθισε καλλιέργειες στη λάσπη

Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA
Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA

Το αρχείο του Τζιμ Σάνμπορν, δημιουργού του κρυπτογλυπτού Kryptos στα κεντρικά της CIA, πουλήθηκε σε ανώνυμο αγοραστή σχεδόν έναντι 1 εκατ. δολαρίων, μαζί με πρόσβαση στα κλειδιά για το άλυτο μήνυμα K4

NBA: Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) – Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)
Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) - Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)

Δείτε τα αποτελέσματα από την βραδιά στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Ο Νικ Κλάξτον πετυχαίνει το πρώτο του triple-double, ενώ Καβαλίερς, Χιτ και Ράπτορς πήραν σπουδαίες νίκες.

Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι
Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Κρίκελ, Σταμάτη Τρίμπαλη, εκθέτει σε μεγάλο βαθμό την κυβέρνηση. Τα στοιχεία σε κάθε σημείο της έρευνας του σκανδάλου που δείχνουν άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης.

Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφωνήσει να παραστεί στις εργασίες του Νταβός στην Ελβετία. Ωστόσο, αυτό έγινε αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι «woke» θέματα δεν θα ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Καιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία – Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία - Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα

Βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησο, κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Τετάρτη σύμφωνα με την ΕΜΥ

Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας
Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας

Ραγδαία εξάπλωση της AI στην υγεία, αλλά μεγάλα κενά σε ρύθμιση, ασφάλεια και χρηματοδότηση δείχνει έκθεση του ΠΟΥ όπου αναλύονται 50 χώρες σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία

«Αριστεία» από τα πανέρια
«Αριστεία» από τα πανέρια

Το αφήγημα της αριστείας που εργαλειοποίησε η Νέα Δημοκρατία, μόνο άριστο δεν είναι. Πρόκειται για επικοινωνιακό εύρημα που «πουλάει» φρούδες ελπίδες αξιοκρατίας και κοινωνικής ανόδου σε μία κοινωνία που αναστενάζει

Που κρύβεται η μακροζωία;
Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία
Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία

Ένα εντυπωσιακό συγκρότημα παραγωγής ελαιόλαδου ρωμαϊκής εποχής αποκαλύφθηκε στην Κασσερίν της Τυνησίας, με τον μεγαλύτερο γνωστό ελαιόμυλο της χώρας και έναν από τους μεγαλύτερους στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

