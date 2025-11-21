sports betsson
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Πετρούσεφ: «Σέβομαι τον Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό – Θα πήγαινα στον Παναθηναϊκό»
Euroleague 21 Νοεμβρίου 2025 | 15:19

Πετρούσεφ: «Σέβομαι τον Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό – Θα πήγαινα στον Παναθηναϊκό»

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ μίλησε μετά την ήττα της Ντουμπάι στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό, με πολλές ενδιαφέρουσες ατάκες για Μπαρτζώκα, Ολυμπιακό και πιθανότητα επιστροφής στην Ελλαδα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Spotlight

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ επέστρεψε στην Ελλάδα ως παίκτης της Dubai BC, αγωνίστηκε στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό και μετά την ήττα από το τριφύλλι με 103-82 παραχώρησε μια συνέντευξη άκρως αποκαλυπτική για Ολυμπιακό, Μπαρτζώκα και… πράσινους.

Ο Σέρβος ψηλός ρωτήθηκε για την αποχώρηση του από τους ερυθρόλευκους, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον κόσμο των Πειραιωτών, ενώ δεν γινόταν να μην αναφερθεί στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ακόμη, ο Πετρούσεφ ρωτήθηκε για τον Παναθηναϊκό και το σενάριο στο μέλλον να αγωνιστεί εκεί και ξεκαθάρισε ότι ποτέ κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πετρούσεφ στη Nova:

«Ακόμα μου αρέσουν οι άνθρωποι και η πόλη. Οι φίλοι μου, πολλοί άνθρωποι που ξέρω, όλοι αυτοί ακόμα με καλωσορίζουν. Η αλήθεια είναι ότι στο γήπεδο ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά το περίμενα. Είναι ένα ατυχές γεγονός και, η αλήθεια είναι, ότι ο προπονητής μου, τον οποίο σέβομαι πάρα πολύ — τον coach Μπαρτζώκα — είπε όλα αυτά που είπε στα media και με έκανε να φαίνομαι «κακός», ειδικά στους οπαδούς του Ολυμπιακού, γιατί δεν με νοιάζει κανένας άλλος. Ήταν κάτι το οποίο δεν χρειαζόταν.

«Αυτό που ειπώθηκε… δεν θα μπω στη διαδικασία αν ήταν αλήθεια ή όχι. Ο ατζέντης μου φρόντισε να το δείξει και όλοι μπόρεσαν να δουν ότι κάποια πράγματα δεν βγάζουν νόημα. Απλά πιστεύω ότι ήταν αχρείαστο. Με πείραξε; Με πλήγωσε; Όχι. Αλλά ήταν όντως αχρείαστο και δεν νομίζω ότι αυτή ήταν μόνο η δική μου αντίδραση — ήταν και των συναδέλφων μου, των προπονητών που γνωρίζω και με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Δεν συμβαίνει τόσο συχνά, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Ακόμα, εννοείται ότι σέβομαι και αυτόν και όλο τον οργανισμό, και τους συμπαίκτες μου, και τους οπαδούς φυσικά. Και, η αλήθεια είναι, είχα και χειρότερα πράγματα να μου έχουν συμβεί στην καριέρα μου μέχρι τώρα — αυτό δεν μπορεί να με πληγώσει τόσο πολύ, σίγουρα».

Τι είπε για τον Παναθηναϊκό: «Η αλήθεια είναι ότι το έχω αναρωτηθεί αρκετές φορές αυτό: αν θα επέστρεφα, αν θα πήγαινα στη μία ή στην άλλη ομάδα. Και πάντα λέω ναι, αλλά ό,τι και να πεις, είναι πολύ δύσκολο να ξέρεις τι θα γίνει στο μέλλον — τι μπορεί να γίνει σε δύο-τρία χρόνια. Δεν ξέρεις τίποτα. Οπότε πιστεύω ότι θα μπορούσα να πω κάτι, αλλά πάντα… ναι, εννοείται, είμαι επαγγελματίας

Αλλά μέχρι τώρα ούτε που το έχω σκεφτεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαι τόσο χαρούμενος εδώ στο Ντουμπάι, και δεν ήμουν σίγουρος ότι θα ήμουν τόσο ευτυχισμένος με όλα εδώ πέρα. Οι συνθήκες που υπάρχουν, όλος ο οργανισμός… Η αλήθεια είναι ότι ήμουν λίγο σκεπτικός στην αρχή, λίγο προκατειλημμένος, αλλά βλέπω έναν οργανισμό που εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα και αυτή τη στιγμή είμαι 1000% ευχαριστημένος με αυτό το project. Το τι θα γίνει μετά, δεν το ξέρουμε…».

Headlines:
Markets
Παγκόσμιες αγορές: Ανατροπή στην ανατροπή – Το roller coaster στις μετοχές

Παγκόσμιες αγορές: Ανατροπή στην ανατροπή – Το roller coaster στις μετοχές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Καταγγελία από πρώην παίκτες του ΟΦΗ: «Να επιστρέψει το Κύπελλο που πήρε»
Ποδόσφαιρο 21.11.25

Καταγγελία από πρώην παίκτες του ΟΦΗ: «Να επιστρέψει το Κύπελλο που πήρε»

Καταγγελία κατά της ΠΑΕ ΟΦΗ από εννέα πρώην ποδοσφαιριστές για δεδουλευμένα που δεν έχουν λάβει, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, ζητούν από τους Κρητικούς να επιστρέψουν το Κύπελλο που κατέκτησαν το 1987.

Σύνταξη
Μπάσκετ 21.11.25

ΚΑΕ ΠΑΟΚ για Μυστακίδη: «Απομένει μόνο η αποπληρωμή όλων των υφιστάμενων χρεών»

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή της ενημερώνει το τελευταίο βήμα που απομένει από την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, προκειμένου η εταιρεία να περάσει και επίσημα στα χέρια του.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Σε Φαρίντ και Σλούκα στάθηκε ο Αταμάν μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι BC
Euroleague 20.11.25

Σε Φαρίντ και Σλούκα στάθηκε ο Αταμάν μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι BC

O Φαρίντ ήταν το καλύτερο φάρμακο στα προβλήματά μας – Καλύτερος πόιντ γκαρντ των τελευταίων ετών στην Euroleague ο Σλούκας», τόνισε μεταξύ άλλων ο ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη επί της Dubai BC.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι
Euroleague 20.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι

LIVE: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ντουμπάι για τη 12η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Τέιτουμ: «Μιλάμε με πολλούς επενδυτές για το NBA Europe – Αρκετές ομάδες δεν έχουν υπογράψει στη Euroleague»
Euroleague 20.11.25

Τέιτουμ: «Μιλάμε με πολλούς επενδυτές για το NBA Europe – Αρκετές ομάδες δεν έχουν υπογράψει στη Euroleague»

O αναπληρωτής επίτροπος του ΝΒΑ Μαρκ Τέιτουμ, αναφέρθηκε στο πρότζεκτ του NBA Europe και τις επαφές που γίνονται με επενδυτές και ομάδες της Ευρώπης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χωρίς ΜακΚίσικ ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρί
Euroleague 20.11.25

Χωρίς ΜακΚίσικ ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρί

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Παρασκευή την Παρί για τη 12η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, σε ένα ματς που ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Σακίλ ΜακΚίσικ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καταγγελία από πρώην παίκτες του ΟΦΗ: «Να επιστρέψει το Κύπελλο που πήρε»
Ποδόσφαιρο 21.11.25

Καταγγελία από πρώην παίκτες του ΟΦΗ: «Να επιστρέψει το Κύπελλο που πήρε»

Καταγγελία κατά της ΠΑΕ ΟΦΗ από εννέα πρώην ποδοσφαιριστές για δεδουλευμένα που δεν έχουν λάβει, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, ζητούν από τους Κρητικούς να επιστρέψουν το Κύπελλο που κατέκτησαν το 1987.

Σύνταξη
«Καις το κερί και από τις δύο άκρες» – Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, φοβόταν αρχικά να μιλήσει για την άνοια του ηθοποιού
Η κριτική του κόσμου 21.11.25

«Καις το κερί και από τις δύο άκρες» - Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, φοβόταν αρχικά να μιλήσει για την άνοια του ηθοποιού

Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις μιλάει ανοιχτά για μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να πάρει ενώ φρόντιζε τον σύζυγό της Μπρους Γουίλις — και για τη θεραπεία που, όπως λέει, χρειάστηκε για να προετοιμαστεί για αυτό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χωρίς αιδώ
Τείχη 21.11.25

Χωρίς αιδώ

Σε αγαστή σύμπνοια και συνεργασία

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ζελένσκι: «Το δίλημμα είναι αν θα χάσουμε έναν σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά μας»
Δύσκολες μέρες 21.11.25

Ζελένσκι: «Το δίλημμα είναι αν θα χάσουμε έναν σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά μας»

Δραματικό μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λόγω των πιέσεων που δέχεται να υπογράψει το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία. Είπε ότι το Κίεβο αντιμετωπίζει «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας του»

Σύνταξη
Καθηγητής Πανεπιστημίου Σικάγο, Τζον Μιρσχάιμερ: «Ο ΟΗΕ γ@μησε τους Παλαιστίνιους!»
Ξανά στο μηδέν 21.11.25

Καθηγητής Πανεπιστημίου Σικάγο: «Ο ΟΗΕ γ@μησε τους Παλαιστίνιους!»

Από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς επιστήμονες στις ΗΠΑ, αδυνατεί να πιστέψει πως είναι δυνατόν το ψήφισμα του ΟΗΕ, μετά από πράξεις εθνοκάθαρσης και γενοκτονίας, να φέρνει τους Παλαιστινίους ξανά στο σημείο μηδέν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΚΑΕ ΠΑΟΚ για Μυστακίδη: «Απομένει μόνο η αποπληρωμή όλων των υφιστάμενων χρεών»
Μπάσκετ 21.11.25

ΚΑΕ ΠΑΟΚ για Μυστακίδη: «Απομένει μόνο η αποπληρωμή όλων των υφιστάμενων χρεών»

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή της ενημερώνει το τελευταίο βήμα που απομένει από την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, προκειμένου η εταιρεία να περάσει και επίσημα στα χέρια του.

Σύνταξη
Βορίζια: Ελεύθερος ο 58χρονος Φραγκιαδάκης – Του επιβλήθηκε ο όρος να μην επιστρέψει στο χωριό
Ελλάδα 21.11.25

Βορίζια: Ελεύθερος ο 58χρονος Φραγκιαδάκης – Του επιβλήθηκε ο όρος να μην επιστρέψει στο χωριό

Ο 58χρονος πατέρας των 4 συλληφθέντων της οικογένειας Φραγκιαδάκη και αδερφός της 56χρονης Ευαγγελίας που έχασε τη ζωή της στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στα Βορίζια

Σύνταξη
Συνελήφθησαν δύο οδηγοί ταξί με πλαστές άδειες κυκλοφορίας – Ο ένας εντοπίστηκε να παραβιάζει κόκκινο φανάρι
Ελλάδα 21.11.25

Συνελήφθησαν δύο οδηγοί ταξί με πλαστές άδειες κυκλοφορίας – Ο ένας εντοπίστηκε να παραβιάζει κόκκινο φανάρι

Στους δύο οδηγού ταξί σχηματίστηκαν δικογραφίες για το αδίκημα της πλαστογραφίας και τους επιβλήθηκαν συνολικά διοικητικά πρόστιμα 9.750 ευρώ.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Κλειστή η εθνική οδός Κοζάνης – Λάρισας λόγω πτώσης βράχων
Ελλάδα 21.11.25

Κακοκαιρία: Κλειστή η εθνική οδός Κοζάνης – Λάρισας λόγω πτώσης βράχων

Κατολισθήσεις βράχων και πλημμυρικά φαινόμενα από την κακοκαιρία οδήγησαν σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στην εθνική οδό Κοζάνης – Λάρισας, στο τμήμα μεταξύ Λιβαδερού και Σαρανταπόρου.

Σύνταξη
Δανία: Αποζημιώσεις σε ασθενείς που έχασαν την όρασή τους εξαιτίας φαρμάκων για απώλεια βάρους
Της Novo Nordisk 21.11.25

Δανία: Αποζημιώσεις σε ασθενείς που έχασαν την όρασή τους εξαιτίας φαρμάκων για απώλεια βάρους

Η Ένωση Αποζημίωσης Ασθενών στη Δανία έχει λάβει 43 καταγγελίες ασθενών που τους χορηγήθηκαν αυτά τα φάρμακα, τα οποία περιέχουν ουσία που μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια όρασης.

Σύνταξη
Στις πληγείσες περιοχές ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων-Αίτημα για άμεση χρηματοδότηση για τις αποκαταστάσεις
Καταστροφές 21.11.25

Στις πληγείσες περιοχές ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων-Αίτημα για άμεση χρηματοδότηση για τις αποκαταστάσεις

Συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών την προσεχή Τρίτη προανήγγειλε ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων για άμεση χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης στη Βόρεια Κέρκυρα.

Σύνταξη
Ευρώπη: Οι λόγοι που η γηραιά ήπειρος πρέπει να επανεπενδύσει στα πανεπιστήμιά της
Κόσμος 21.11.25

Γεωπολιτική της γνώσης: Σε μια εποχή αναταραχών η Ευρώπη πρέπει να επανεπενδύσει στα πανεπιστήμιά της

Η Ευρώπη εμπλέκεται σε έναν ανταγωνισμό που δεν μετριέται μόνο σε στρατιωτικά οπλοστάσια αλλά και σε ερευνητικές υποδομές, κέντρα δεδομένων, εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ίθαν Χοκ: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνεις παντρεμένος» – Ο ρόλος της νταντάς και το διαζύγιο με την Ούμα Θέρμαν
Συνέντευξη The Times 21.11.25

Ίθαν Χοκ: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνεις παντρεμένος» - Ο ρόλος της νταντάς και το διαζύγιο με την Ούμα Θέρμαν

Κάνοντας βόλτα στο Μπρούκλιν, ο Ίθαν Χοκ εξηγεί στους Times πώς ξεπέρασε το ότι ήταν έφηβος/pin-up, τον θάνατο των φίλων του Ρίβερ Φίνιξ και Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν και το διαζύγιό του από την Ούμα Θέρμαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Δεν θα αποδεχθεί κανένα σχέδιο που θα ξεπερνά τις «κόκκινες γραμμές» της δήλωσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ
Συνεργάτης του Ζελένσκι 21.11.25

Η Ουκρανία δεν θα αποδεχθεί κανένα σχέδιο που θα ξεπερνά τις «κόκκινες γραμμές» της δήλωσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέψευσε ότι ο ίδιος έχει εγκρίνει το σχέδιο Τραμπ

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Στη φυλακή οδηγείται ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό
Τι υποστήριξε 21.11.25

Στη φυλακή οδηγείται ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο

«Ζητώ συγγνώμη» είπε μεταξύ άλλων στην απολογία του ο 29χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τον οδηγό στον Νέο Κόσμο - Το αδίκημα αφορά ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Αρχαία Ήλιδα υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano – Cortina 2026»
Το γεγονός 21.11.25

Η Αρχαία Ήλιδα υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano – Cortina 2026»

Η Αρχαία Ήλιδα, η πόλη - κράτος που αποτέλεσε διοργανώτρια των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαιότητα, θα φιλοξενήσει για ακόμη μία χρονιά την ιερή φλόγα, τιμώντας την ανεκτίμητη ολυμπιακή της κληρονομιά.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο