Πετρούσεφ: «Σέβομαι τον Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό – Θα πήγαινα στον Παναθηναϊκό»

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ επέστρεψε στην Ελλάδα ως παίκτης της Dubai BC, αγωνίστηκε στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό και μετά την ήττα από το τριφύλλι με 103-82 παραχώρησε μια συνέντευξη άκρως αποκαλυπτική για Ολυμπιακό, Μπαρτζώκα και… πράσινους.

Ο Σέρβος ψηλός ρωτήθηκε για την αποχώρηση του από τους ερυθρόλευκους, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον κόσμο των Πειραιωτών, ενώ δεν γινόταν να μην αναφερθεί στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ακόμη, ο Πετρούσεφ ρωτήθηκε για τον Παναθηναϊκό και το σενάριο στο μέλλον να αγωνιστεί εκεί και ξεκαθάρισε ότι ποτέ κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πετρούσεφ στη Nova:

«Ακόμα μου αρέσουν οι άνθρωποι και η πόλη. Οι φίλοι μου, πολλοί άνθρωποι που ξέρω, όλοι αυτοί ακόμα με καλωσορίζουν. Η αλήθεια είναι ότι στο γήπεδο ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά το περίμενα. Είναι ένα ατυχές γεγονός και, η αλήθεια είναι, ότι ο προπονητής μου, τον οποίο σέβομαι πάρα πολύ — τον coach Μπαρτζώκα — είπε όλα αυτά που είπε στα media και με έκανε να φαίνομαι «κακός», ειδικά στους οπαδούς του Ολυμπιακού, γιατί δεν με νοιάζει κανένας άλλος. Ήταν κάτι το οποίο δεν χρειαζόταν.

«Αυτό που ειπώθηκε… δεν θα μπω στη διαδικασία αν ήταν αλήθεια ή όχι. Ο ατζέντης μου φρόντισε να το δείξει και όλοι μπόρεσαν να δουν ότι κάποια πράγματα δεν βγάζουν νόημα. Απλά πιστεύω ότι ήταν αχρείαστο. Με πείραξε; Με πλήγωσε; Όχι. Αλλά ήταν όντως αχρείαστο και δεν νομίζω ότι αυτή ήταν μόνο η δική μου αντίδραση — ήταν και των συναδέλφων μου, των προπονητών που γνωρίζω και με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Δεν συμβαίνει τόσο συχνά, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Ακόμα, εννοείται ότι σέβομαι και αυτόν και όλο τον οργανισμό, και τους συμπαίκτες μου, και τους οπαδούς φυσικά. Και, η αλήθεια είναι, είχα και χειρότερα πράγματα να μου έχουν συμβεί στην καριέρα μου μέχρι τώρα — αυτό δεν μπορεί να με πληγώσει τόσο πολύ, σίγουρα».

Τι είπε για τον Παναθηναϊκό: «Η αλήθεια είναι ότι το έχω αναρωτηθεί αρκετές φορές αυτό: αν θα επέστρεφα, αν θα πήγαινα στη μία ή στην άλλη ομάδα. Και πάντα λέω ναι, αλλά ό,τι και να πεις, είναι πολύ δύσκολο να ξέρεις τι θα γίνει στο μέλλον — τι μπορεί να γίνει σε δύο-τρία χρόνια. Δεν ξέρεις τίποτα. Οπότε πιστεύω ότι θα μπορούσα να πω κάτι, αλλά πάντα… ναι, εννοείται, είμαι επαγγελματίας

Αλλά μέχρι τώρα ούτε που το έχω σκεφτεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαι τόσο χαρούμενος εδώ στο Ντουμπάι, και δεν ήμουν σίγουρος ότι θα ήμουν τόσο ευτυχισμένος με όλα εδώ πέρα. Οι συνθήκες που υπάρχουν, όλος ο οργανισμός… Η αλήθεια είναι ότι ήμουν λίγο σκεπτικός στην αρχή, λίγο προκατειλημμένος, αλλά βλέπω έναν οργανισμό που εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα και αυτή τη στιγμή είμαι 1000% ευχαριστημένος με αυτό το project. Το τι θα γίνει μετά, δεν το ξέρουμε…».