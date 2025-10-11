Πετρούσεφ: «Καταλαβαίνω τις αποδοκιμασίες στο ΣΕΦ, ίσως ήθελαν να μείνω»

Ένας από τους πρωταγωνιστές του χτεσινοβραδινού (10/10) Ολυμπιακός – Dubai BC ήταν ο Φίλιπ Πετρούσεφ, με τον Σέρβο να αγωνίζεται κόντρα στην πρώην πλέον ομάδα του για πρώτη φορά.

Ο Πετρούσεφ μιλώντας μετά το ματς στάθηκε στις αποδοκιμασίες του κόσμου, ενώ σχολίασε και την φετινή ομάδα των Πειραιωτών. Ο Σέρβος ωστόσο δεν επηρεάστηκε από την υποδοχή του κόσμου, που ολοκλήρωσε το ματς με 14 πόντους, με 4/9 σουτ εντός πεδιάς και 6/9 βολές, ενώ μάζεψε και 2 ριμπάουντ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Πετρούσεφ

«Ναι το ένιωσα. Καταλαβαίνω. Με υποδέχθηκαν καλά όταν ήρθα. Ίσως ένιωσαν ότι θα έπρεπε να μείνω. Αλλά αγαπώ τους φιλάθλους, αγαπώ την πόλη. Έχει να κάνει με μερικά άλλα πράγματα, μπασκετικά. Είναι καλό και για τις δύο πλευρές. Ας δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Πιστεύω ότι οι οπαδοί θα καταλάβουν. Είναι μία μπασκετική απόφαση. Δεν ξέρεις ποτέ, που θα βρεθείς στο μέλλον. Όλα καλά».

Για το πώς είδε τον φετινό Ολυμπιακό: «Ο Ολυμπιακός είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και παίζουν μαζί εδώ και καιρό. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν θα κερδίσουν πολλές ομάδες εδώ τον Ολυμπιακό».