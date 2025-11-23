Μπαρτζώκας: «Όταν είμαστε ομαδικοί, είμαστε πολύ δυνατοί»

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 92-81 τον ΠΑΟΚ για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του παιχνιδιού μίλησε για τη διαχείριση που έκανε στο ρόστερ του σε αυτό το ματς, ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας.

Ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε επίσης πως όταν ο Ολυμπιακός είναι ομαδικός και πασάρει τη μπάλα είναι μία πολύ δυνατή ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Γενικά ελέγχαμε το παιχνίδι σε όλη τη διάρκειά του, κάναμε ένα rotation με σκοπό να παίξουν όλοι και κανείς να μην πιεστεί πάνω από 20 λεπτά. Με σεβασμό προς τον ΠΑΟΚ, καθώς και η ατμόσφαιρα που υπήρχε και η διάθεση του ΠΑΟΚ να χτυπήσει αυτό το ματς, μετά από ένα νικηφόρο σερί που είχε, νομίζω πως διαχειριστήκαμε το παιχνίδι καλά και κερδίσαμε όπως έπρεπε».

Για το αν πήρε ο Ολυμπιακός κάποια διδάγματα ενόψει του ματς στο Βελιγράδι:

«Όχι, δεν υπάρχουν διδάγματα. Η ομάδα πρέπει να βελτιώνεται, μέσα στη χρονιά, και ο κάθε παίκτης προσωπικά να είναι σε όσο καλύτερη σωματική και πνευματική κατάσταση. Σαν ομάδα πιστεύουμε πολύ στο ομαδικό παιχνίδι, καθώς όταν είμαστε ομαδικοί και πασάρουμε την μπάλα, είμαστε πάρα πολύ δυνατή ομάδα».

Λίγη ώρα αργότερα, στη συνέντευξη Τύπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε τα εξής:

«Στα παιχνίδια εδώ απέναντι στον ΠΑΟΚ θέλουν προσοχή στην προσέγγιση και πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, για να διαχειριστείς την ένταση της έδρας και τον ενθουσιασμό που έχει πάντα ο ΠΑΟΚ όταν παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό. Υπό αυτό το πρίσμα μπορώ να πω ότι κάναμε μια σοβαρή προσπάθεια, ελέγξαμε το παιχνίδι σε όλη τη διάρκειά του και στο τρίτο δεκάλεπτο στην ουσία κρίθηκε ο νικητής.

Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ στο τέλος σκόραρε πολλά τρίποντα όταν το ματς είχε κριθεί και μείωσε τη διαφορά. Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ καλά φέτος, έχοντας καλό προπονητή και έναν ενθουσιασμό, που τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν τόσο έντονος από τον κόσμο της ομάδας.

Εμείς την Παρασκευή το βράδυ παίξαμε ένα must win παιχνίδι, που ήταν πολύ σημαντικό για εμάς και τώρα παίξαμε Κυριακή μεσημέρι, χωρίς προπόνηση. Είναι σημαντικό να είμαστε σοβαροί σε αυτά τα παιχνίδια, να κερδίζουμε, να μοιράζουμε τον χρόνο για να μην εξοντώνουμε παίκτες με πολύ χρόνο συμμετοχής. Κοιτάμε το παιχνίδι της Τετάρτης. Καλή συνέχεια στον ΠΑΟΚ και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

Φυσικά, η εμφάνιση του Λι με αφήνει πολύ ευχαριστημένο. Για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, με την έννοια ότι κάθε παιχνίδι πρέπει να το κερδίσεις. Οπότε όταν κάποιος συνεισφέρει με την απόδοσή του σε αυτό, αυτομάτως καθίσταται πολύ σημαντικός. Ταυτόχρονα ήταν ο Νιλικίνα έξω, γιατί είχε επιστρέψει από τραυματισμό και πιέστηκε λίγο στην Euroleague την Παρασκευή, οπότε με βάση αυτό, μπράβο του. Έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση και βοήθησε την ομάδα να κερδίσει.

Ο Νιλικίνα είναι καλά. Ο ΜακΚίσικ όχι, δεν είναι σε θέση να παίξει την Τετάρτη (σσ. κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα)».