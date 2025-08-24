Μετά τα 6,1 εκατ. δολάρια, νέα κάρτα με τις υπογραφές των Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ έπιασε διπλάσια τιμή!

Περιζήτητες είναι οι κάρτες που φέρουν την υπογραφή των θρύλων του παγκοσμίου μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ. Πριν από λίγες ημέρες είχατε διαβάσει στο «in.gr» ότι μια κοινή τους κάρτα είχε πωληθεί σε δημοπρασία έναντι 6,1 εκατομμύρια δολάρια, όμως πλέον αυτό το ποσό μοιάζει με… ψίχουλα.

Κι αυτό καθώς μια άλλη, ακόμη πιο σπάνια κάρτα με τις υπογραφές των σταρ των Σικάγο Μπουλς και των Λος Άντζελες Λέικερς «έπιασε» σε δημοπρασία μεγαλύτερη από το διπλάσιο τιμή! Συγκεκριμένα το περασμένο Σάββατο η συλλεκτική κάρτα πουλήθηκε έναντι 12,9 εκατομμυρίων δολαρίων από τον οίκο δημοπρασιών Heritage Auctions, καθιστώντας την, την πιο ακριβή αθλητική κάρτα στην ιστορία!

Πρόκειται για την Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Jordan & Bryant της περιόδου 2007-08, μοναδική στο είδος της (1-of-1), η οποία ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 12,6 εκατ. δολαρίων που κατείχε από το 2022 η κάρτα 1952 Topps Mickey Mantle.

Η ταυτότητα του αγοραστή δεν αποκαλύφθηκε, ωστόσο το ποσό που δαπανήθηκε «εκτοξεύει» την κάρτα στην δεύτερη θέση των πιο ακριβών αθλητικών συλλεκτικών αντικειμένων όλων των εποχών, πίσω μόνο από τη φανέλα του Μπέιμπ Ρουθ από το Παγκόσμιο Σειράς του 1932 (το θρυλικό “ called shot”), η οποία είχε πουληθεί το 2024 για 24,12 εκατ. δολάρια.

«Η Exquisite ήταν η πρώτη – άνοιξε τον δρόμο. Είναι το απόλυτο σύμβολο κύρους για τους σύγχρονους συλλέκτες καρτών μπάσκετ. Αυτή είναι η μοναδική κάρτα όπου υπογράφουν τόσο ο Τζόρνταν όσο και ο Μπράιαντ πάνω σε Logoman. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί άλλη», δήλωσε Κρις Άιβι, διευθυντής αθλητικών δημοπρασιών του οίκου Heritage,

Όπως έγινε γνωστό, ο προηγούμενος κάτοχός της κάρτας την είχε στη συλλογική του για πάνω από μια δεκαετία, παρά το γεγονός ότι είχε δεχθεί ιδιωτικές προσφορές «υψηλών επτά ψηφίων». Εν τέλει αποφάσισε να την θέσει σε δημόσια δημοπρασία, όπως κι έγινε, με την κάρτα να πωλείται στα 12,9 εκατομμύρια δολάρια και να κάνει ρεκόρ!

Η μπασκετική κλάση των δύο θρύλων, η στενή τους φιλία, αλλά και ο πρόωρος θάνατος του Κόμπι έχουν «εκτοξεύσει» το ενδιαφέρον των συλλεκτών για τα κοινά αντικείμενα των δύο σούπερ σταρ του μπάσκετ.

Δείτε την κάρτα των Μάικλτ Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ που πωλήθηκε έναντι 12,9 εκατομμύρια δολαρίων