Μάικλ Τζόρνταν – Κόμπι Μπράιαντ: Κάρτα με τις υπογραφές τους πουλήθηκε για 6,1 εκατ. δολάρια!
Μία κάρτα που φέρει τις υπογραφές των θρύλων του παγκοσμίου μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ πουλήθηκε σε δημοπρασία για 6,1 εκατ. δολάρια!
Ο Μάικλ Τζόρνταν θεωρείται από τους περισσότερους ως ο κορυφαίος καλαθοσφαιριστής όλων των εποχών και ο Κόμπι Μπράιαντ ένας από τους κορυφαίους και εκείνος που πλησίασε όσο κανείς άλλος στο στυλ του «AIR».
Έτσι κάθε αντικείμενο που συνδέεται με κάποιον τρόπο με τους δύο θρύλους του παγκοσμίου μπάσκετ αποκτά τεράστια αξία, με τους πιστούς τους οπαδούς να είναι διατεθειμένοι να δώσουν τεράστια ποσά για να τα αποκτήσουν.
Οπως έγινε γνωστό, μία υπογεγραμμένη κάρτα των Μάικλ Τζόρνταν και Κόμπε Μπράιαντ πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 6,1 εκατομμυρίων δολαρίων!
Αντιλαμβάνεται κανείς πόσα χρήματα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κάποιοι συλλέκτες προκειμένου να αποκτήσουν κάτι από τους δύο αυτούς υπεραθλητές που ήταν και καλοί φίλοι.
Ειδικά από τη στιγμή που ο Κόμπι έχει «φύγει» από τη ζωή το 2020, σε ηλικία μόλις 41 ετών, τα αντικείμενα που τον αφορούν έχουν αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη χρηματική και συναισθηματική αξία.
Δείτε παρακάτω τη σχετική κάρτα
