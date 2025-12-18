Η Χάποελ Τελ Αβίβ ετοιμάζει… ντεμαράζ ανανεώσεων με πρώτο τον Ελάιζα Μπράιαντ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ προελαύνει στη Euroleague, παρά το γεγονός ότι είναι… πρωτάρα και δείχνει ικανή να φτάσει ακόμη και μέχρι το τέλος του δρόμου και το Final Four στο ΟΑΚΑ.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είναι στην κορυφή, έχει δημιουργήσει ένα πανίσχυρο ρόστερ και έχει σκοπό να ανανεώσει με τον Ελάιζα Μπράιαντ που είναι ένας από τους κορυφαίους σκόρερ της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sport5 και τη δημοσιογράφο, Νόα Πόπλινγκερ, η ισραηλινή ομάδα βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ελάιζα Μπράιαντ για νέο, βελτιωμένο συμβόλαιο.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεσμεύεται αυτή τη στιγμή έως τον Ιούνιο του 2028, με ετήσιες απολαβές περίπου 2,8 εκατ. δολάρια και ρήτρα αποχώρησης από το καλοκαίρι του 2026. Η πρόταση της Χάποελ προβλέπει επέκταση έως το τέλος της σεζόν 2028-29, κατάργηση του out και σημαντική αύξηση αποδοχών.

Εκτός από τον Μπράιαντ, θέλει να κρατήσει και τον Μπλέικνι η Χάποελ

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται και οι συζητήσεις με τον Αντόνιο Μπλέικνι. Ο εκρηκτικός σκόρερ, που αμείβεται με περίπου 1,4 εκατ. δολάρια ετησίως και έχει συμβόλαιο έως το 2027, άφησε ξεκάθαρα ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του.

Μετά τη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα, όπου σημείωσε πέντε καθοριστικούς πόντους στην τέταρτη περίοδο, δήλωσε: «Όσον αφορά εμένα, αγαπώ το Ισραήλ και θα ήθελα να μείνω. Αυτό το μέρος μοιάζει σαν σπίτι μου».