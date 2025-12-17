Αταμάν: «Ο Σλούκας και ο Χολμς θα είναι διαθέσιμοι με τη Χάποελ»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague (18/12, 21:15) και αναφέρθηκε στην κατάσταση που βρίσκεται ο Κώστας Σλούκας, αλλά και ο Ρισόν Χολμς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν:

«Το κλειδί ήταν ότι δεν τα παρατήσαμε. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι πολύ καλά. Στο πρώτο μέρος παίξαμε σπουδαίο μπάσκετ. Σε 6-7 λεπτά χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά συνεχίσαμε να πιστεύουμε και να παλεύουμε».

Για τον Σλούκα: «Είναι καλά. Όχι μεγάλο πρόβλημα. Φοβήθηκε για κάτι σοβαρό, αλλά μετά τον έλεγχο είδαμε ότι είναι καλά και αύριο θα είναι στο παρκέ».

Για τη Χάποελ: «Μέχρι στιγμής είναι η καλύτερη ομάδα, είναι στην πρώτη θέση. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, έμπειρος προπονητής. Έχουν πόντους στο ζωγραφιστό με Μότλι και Οτούρου. Τα μεγάλα σουτ θα είναι το κλειδί. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το πρώτο λεπτό, όλοι, παίκτες, προπονητές, κόσμος, να είμαστε επιθετικοί, να νιώσουν ότι παίζουν στο ΟΑΚΑ, ένα δύσκολο γήπεδο. Σε όλους αρέσει να παίζουν σε αυτό το γήπεδο, σε αυτή την ατμόσφαιρα. Όλοι πρέπει να είναι επιθετικοί, να παίξουμε σωστό μπάσκετ».

Για τον Χολμς: «Είδαμε ότι είναι υγιής τώρα. Δεν έχει παίξει για 6-7 εβδομάδες, οπότε θα δούμε αύριο αν θα είναι στο ρόστερ και πόσα λεπτά θα μπορεί να παίξει. Πρέπει να παίξει περισσότερα παιχνίδια. Είναι δύσκολο παιχνίδι, θα το σκεφτούμε πώς θα τον χρησιμοποιήσουμε αύριο».