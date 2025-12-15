Αταμάν: «Προπονήθηκε ο Οσμάν – Θα πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε και πάλι»
Σύνθημα νίκης και αντίδρασης από τον Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό, ενόψει του αγώνα με την Φενέρμπαχτσε – Τι είπε για τη συμμετοχή του Οσμάν
- Στους δρόμους οι συνταξιούχοι: Πραγματοποιούν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας
- Κάλας: Αυτή η εβδομάδα θα είναι «αποφασιστικής σημασίας» για την Ουκρανία και τη χρηματοδότηση του πολέμου
- Αχαΐα: 76χρονος βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου – Τι εξετάζουν οι Αρχές
- Ιράν: Στα επείγοντα η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί μετά τη βίαιη σύλληψή της
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, στην Κωνσταντινούπολη, σε μια αναμέτρηση που το τριφύλλι καλείται να αντιδράσει μετά την ήττα στο Μιλάνο.
Ο Τούρκος προπονητής τόνισε πως η ομάδα του θα πρέπει να επιστρέψει στις νίκες, έπειτα από τις δύο ήττες των προηγούμενων αγώνων, ενώ αναφέρθηκε στην κατάσταση του Τσεντί Οσμάν.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αταμάν:
Για το ματς με τη Φενέρμπαχτσε: «Η Φενέρμπαχτσε είναι σε καλή κατάσταση. Νίκησε τα τελευταία έξι ματς στην Euroleague. Σίγουρα είναι ένα δύσκολο ματς, όμως θα πρέπει να αρχίσουν να κερδίζουμε και πάλι, μετά από τις δυο ήττες που είχαμε. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι σίγουρα, όμως είμαστε έτοιμοι για αυτό.
Το κλειδί σε αυτή την αναμέτρηση για εμένα θα είναι η επίθεση. Η Φενέρμπαχτσε κάνει αλλαγές στην άμυνά της και θα πρέπει να κάνουμε επιθέσεις χωρίς να κάνουμε λάθη. Η απόδοσή μας θα είναι το κλειδί».
Για τον Όσμαν: «Ο Όσμαν προπονήθηκε χθες και ελπίζω πως αν σήμερα δεν έχει κάποιο πρόβλημα στην προπόνηση, θα είναι στο γήπεδο αύριο».
- Τι είπε ο Βαγιαννίδης για την προσαρμογή του στη Σπόρτινγκ: «Δεν έχω δείξει ακόμα τις ικανότητές μου»
- Γιατί θα είναι κεκλεισμένων των θυρών το Dubai BC – Μακάμπι Τελ Αβίβ
- Euroleague: Ποιες είναι οι πιθανότητες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τετράδα στη regular season (pics)
- Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Ο Κατσικογιάννης σφυρίζει στο Καραϊσκάκη – Ποιοι ορίστηκαν σε Καβάλα και Τούμπα
- «Σεισμός» στην Ισπανία: Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν προσφέρει 10 δισ. ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα!
- Γκραντ: «Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη Φενερμπαχτσέ»
- Προφυλακίστηκε ο διοργανωτής της περιοδείας του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία μετά τα επεισόδια
- Αταμάν: «Προπονήθηκε ο Οσμάν – Θα πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε και πάλι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις