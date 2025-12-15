Αταμάν: «Προπονήθηκε ο Οσμάν – Θα πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε και πάλι»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, στην Κωνσταντινούπολη, σε μια αναμέτρηση που το τριφύλλι καλείται να αντιδράσει μετά την ήττα στο Μιλάνο.

Ο Τούρκος προπονητής τόνισε πως η ομάδα του θα πρέπει να επιστρέψει στις νίκες, έπειτα από τις δύο ήττες των προηγούμενων αγώνων, ενώ αναφέρθηκε στην κατάσταση του Τσεντί Οσμάν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αταμάν:

Για το ματς με τη Φενέρμπαχτσε: «Η Φενέρμπαχτσε είναι σε καλή κατάσταση. Νίκησε τα τελευταία έξι ματς στην Euroleague. Σίγουρα είναι ένα δύσκολο ματς, όμως θα πρέπει να αρχίσουν να κερδίζουμε και πάλι, μετά από τις δυο ήττες που είχαμε. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι σίγουρα, όμως είμαστε έτοιμοι για αυτό.

Το κλειδί σε αυτή την αναμέτρηση για εμένα θα είναι η επίθεση. Η Φενέρμπαχτσε κάνει αλλαγές στην άμυνά της και θα πρέπει να κάνουμε επιθέσεις χωρίς να κάνουμε λάθη. Η απόδοσή μας θα είναι το κλειδί».

Για τον Όσμαν: «Ο Όσμαν προπονήθηκε χθες και ελπίζω πως αν σήμερα δεν έχει κάποιο πρόβλημα στην προπόνηση, θα είναι στο γήπεδο αύριο».