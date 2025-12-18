Ψάχνει το 2/2 σε μια πολύ απαιτητική «διαβολοβδομάδα» ο Παναθηναϊκός – Υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Χάποελ Τελ Αβίβ

Την δεύτερη νίκη του σε αυτή τη «διαβολοβδομάδα» θέλει να πετύχει ο Παναθηναϊκός, που μετά το «διπλό» στην Τουρκία κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, υποδέχεται απόψε (18/12, 21:15) την Χάποελ Τελ Αβίβ, για την 17η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Οι Πράσινοι είναι στο 10-6 και την τέταρτη θέση, την ώρα που οι Ισραηλινοί απολαμβάνουν την μοναξιά της κορυφής με ρεκόρ 12-4, μετά από 16 «στροφές» στη Euroleague.

Με Σλούκα ο Παναθηναϊκός

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε ενόψει του αγώνα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην κατάσταση που βρίσκεται ο Κώστας Σλούκας, ο οποίο αποχώρησε με ενοχλήσεις από το ματς στην Τουρκία, αλλά και σε αυτή του Ρισόν Χολμς.

«Είναι καλά (σ.σ. ο Σλούκας). Όχι μεγάλο πρόβλημα. Φοβήθηκε για κάτι σοβαρό, αλλά μετά τον έλεγχο είδαμε ότι είναι καλά και αύριο θα είναι στο παρκέ. Είδαμε ότι είναι υγιής τώρα (σ.σ. ο Χόλμς). Δεν έχει παίξει για 6-7 εβδομάδες, οπότε θα δούμε αύριο αν θα είναι στο ρόστερ και πόσα λεπτά θα μπορεί να παίξει. Πρέπει να παίξει περισσότερα παιχνίδια. Είναι δύσκολο παιχνίδι, θα το σκεφτούμε πώς θα τον χρησιμοποιήσουμε αύριο», ανέφερε ο Τούρκος προπονητής.

Ο Χολμς συμμετείχε κανονικά στη χθεσινή προπόνηση και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του, ο οποίος θα πάρει την απόφαση για το αν θα τον συμπεριλάβει στη 12αδα και πόσο θα τον χρησιμοποιήσει.

Από την άλλη, ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για την αποψινή αναμέτρηση αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια από τις καλύτερες ομάδες τα τελευταία δέκα χρόνια στην Ευρωλίγκα. Είναι απαιτητικό παιχνίδι για εμάς και είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση. Και οι δύο ομάδες θα παίξουν προερχόμενες από νίκη. Ο Παναθηναϊκός τα έχει όλα, η ομάδα είναι φτιαγμένη για να φτάσει μέχρι το τέλος. Δεν είναι εύκολο στο ΟΑΚΑ, αλλά αντιμετωπίσαμε πολλές προκλήσεις. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες αυτή τη σεζόν. Συναρπαστική η επιστροφή μου εδώ! Θέλουμε να βελτιωθούμε. Το ματς δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι ένα μεγάλο τεστ για εμάς. Είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια στην διοργάνωση να βελτιωθούμε ως ομάδα».