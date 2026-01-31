Τι συμβαίνει με Μίτσιτς και Ιτούδη στη Χάποελ Τελ Αβίβ

Εικόνα… κρίσης στη Χάποελ Τελ Αβίβ, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να έχει δύο συνεχόμενες ήττες από Παρτιζάν και Μπάγερν Μονάχου και στο Ισραήλ στέκονται στη συνεργασία του Έλληνα τεχνικού με τον Βασίλιε Μίτσιτς.

Συγκεκριμένα, ο αναλυτής, Έλι Σαχάρ, μέσω της ιστοσελίδας Sport5 ασχολείται με την αγωνιστική κρίση στη Χάποελ, έχοντας στο επίκεντρο τον κόουτς Ιτούδη, τονίζοντας πως «το βράδυ απέναντι στην Μπάγερν αποτέλεσε τη σφραγίδα ότι η ομάδα βρίσκεται σε κρίση. Όχι απλώς αγωνιστική, αλλά συνολική».

Ο Μίτσιτς και τα δεδομένα στη Χάποελ

Σύμφωνα με τον Σαχάρ, η εικόνα στα αποδυτήρια είναι εξίσου προβληματική. Συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός αναλυτής αναφέρει πως «οι Ισραηλινοί παίκτες, για τους οποίους το καλοκαίρι υπήρχε περηφάνια και μεγάλες δηλώσεις, έχουν μετατραπεί σε κομπάρσους στην EuroLeague», γράφει, ενώ υπογραμμίζεται πως «η δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται πλέον μόνο στους γηγενείς, αλλά έχει περάσει και στους ξένους».

Στη συνέχεια στάθηκε και στη σχέση του Ιτούδη με το αστέρι της Χάποελ, Βασίλιε Μίτσιτς. «Ο Μίτσιτς εδώ και καιρό δεν δείχνει να βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με τον προπονητή», αναφέρει ο Ισραηλινός ενώ αποκάλυψε και «τριμερή συνάντηση στο Βελιγράδι ανάμεσα σε Μίτσιτς, Ιτούδη και Όφερ Γιανάι, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της κατάστασης».

Τέλος, στο δημοσίευμα σχολιάζεται και η διαχείριση του Γιαμ Μαντάρ και το γεγονός πως δεν έχει αγωνιστεί μετά την επιστροφή του από τραυματισμό. «Το σημείο καμπής της πτώσης της Χάποελ φαίνεται να είναι ο τρόπος που ενσωματώθηκε ο Μαντάρ μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό», αναφέρει ο Σαχάρ και συμπληρώνει:

«Σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο. Από τη στιγμή που επέστρεψε ο Μίτσιτς, ο Ιτούδης δεν βρήκε ποτέ τη σωστή εξίσωση στην περιφέρεια».