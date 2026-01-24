Η αποκάλυψη του προέδρου της Παρτιζάν για Μίτσιτς: «Ήθελα να τον φέρω – Του έδωσα 10.000.000 ευρώ για 3 χρόνια»
Μεγάλη αποκάλυψη από τον Όστογια Μιγιάιλοβιτς για τον Βασίλιε Μίτσιτς – Η πρόταση που έφτασε στα χέρια του Σέρβου γκαρντ…
Ο Όστογια Μιγιάιλοβιτς παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στη Σερβία και μίλησε για όλα όσα συνέβησαν με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν τον τελευταίο καιρό, την ένταση με τον κόσμο, ενώ προχώρησε και σε μια σημαντική μεταγραφική αποκάλυψη για τον Βασίλιε Μίτσιτς.
Ο πρόεδρος της Παρτιζάν που το βράδυ της Παρασκευής πήρε μια σπουδαία νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ του Σέρβου γκαρντ αναφέρθηκε στον σούπερ σταρ της ισραηλινής ομάδας και τόνισε ότι προσπάθησε να τον φέρει στο Βελιγράδι.
Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας της σερβικής ομάδας παραδέχθηκε πως είχε κάνει τεράστια οικονομική πρόταση στον Σέρβο γκαρντ, σε μια κίνηση που, αν ολοκληρωνόταν, θα άλλαζε τα δεδομένα στην EuroLeague.
Τι δήλωσε για τον Μίτσιτς ο πρόεδρος της Παρτιζάν:
«Ορίστε η αποκλειστικότητα: Ήθελα να φέρω τον Βάσα Μίτσιτς στην Παρτιζάν. Του πρότεινα 10 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια, αλλά ξέρετε πώς κατέληξε η ιστορία», ανέφερε.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρώην παίκτης των Σάρλοτ Χόρνετς που είχε βρεθεί στο στόχαστρο αρκετών ομάδων της EuroLeague, υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με την Χάποελ Τελ Αβίβ στα μέσα του περασμένου Ιουλίου.
