Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
19.12.2025 | 07:18
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
Η κακή εμφάνιση του Μίτσιτς με τον Παναθηναϊκό έφερε αποκαλύψεις: «Υπάρχουν πράγματα που τον ενοχλούν»
Euroleague 19 Δεκεμβρίου 2025 | 12:04

Η κακή εμφάνιση του Μίτσιτς με τον Παναθηναϊκό έφερε αποκαλύψεις: «Υπάρχουν πράγματα που τον ενοχλούν»

Ο Βασίλιε Μίτσιτς περνάει περίοδο ντεφορμαρίσματος και τα ΜΜΕ του Ισραήλ δεν άφησαν ασχολίαστη την κακή του εμφάνιση κόντρα στον Παναθηναϊκό...

Η Χάποελ Τελ Αβίβ δεν τα κατάφερε κόντρα στον Παναθηναϊκό, ηττήθηκε με 93-82 στο «Telekom Center», με τον Βασίλιε Μίτσιτς να είναι μακριά από τα δικά του στάνταρ.

Ο Σέρβος γκαρντ τα βρήκε… σκούρα απέναντι στο πλάνο αντιμετώπισής του από τον Εργκίν Αταμάν και μοιραία έμεινε στους 4 πόντους (2/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα), με μόλις 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τι λένε στο Ισραήλ για την εικόνα του Μίτσιτς

Αυτό, δεν πέρασε απαρατήρητο από τα Μέσα στο Ισραήλ, με την ιστοσελίδα Walla Sport να επικαλείται πηγές μέσα στην Χάποελ Τελ Αβίβ και να αναφέρει χαρακτηριστικά για τον 31χρονο γκαρντ: «Ο Βάσα είναι λίγο εκτός φόρμας, υπάρχουν πράγματα που τον ενοχλούν στο παιχνίδι του. Πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει να είναι εξαιρετικός για εμάς, και στο μεταξύ ο Κρις μπαίνει στον ρόλο του και κάνει εξαιρετικά πράγματα».

Παράλληλα, στο ίδιο δημοσίευμα τονίζεται πως στο εσωτερικό της ομάδας εμπιστεύονται το πλάνο τους και θεωρούν πως ο Μίτσιτς θα επανέλθει σε υψηλές… πτήσεις, αφού η Χάποελ συνεχίζει να είναι στην κορυφή της Euroleague και να παίζει εξαιρετικό μπάσκετ, χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από έναν παίκτη.

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232441

