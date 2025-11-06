sports betsson
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το παρασκήνιο στην υπόθεση Μίτσιτς – Ολυμπιακός: Τι αποκαλύπτει η «Mundo Deportivo»
Euroleague 06 Νοεμβρίου 2025 | 09:37

Το παρασκήνιο στην υπόθεση Μίτσιτς – Ολυμπιακός: Τι αποκαλύπτει η «Mundo Deportivo»

Ισπανικό ρεπορτάζ φέρνει στο φως νέα στοιχεία για τις επαφές του Ολυμπιακού με τον Βασίλιε Μίτσιτς, το περασμένο καλοκαίρι.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

Spotlight

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα καλοκαιρινά μεταγραφικά σίριαλ στον πλανήτη… Euroleague ήταν αυτό ανάμεσα στον Βασίλιε Μίτσιτς και τον Ολυμπιακό.

Μέσα από το εξωτερικό ανέφεραν πως υπήρχαν επαφές και μάλιστα κάποια τόνιζαν πως είναι και προχωρημένες, ωστόσο ο Σέρβος γκαρντ κατέληξε στην Χάποελ Τελ Αβίβ.

Τι αποκαλύπτουν στην Ισπανία για Μίτσιτς και Ολυμπιακό

Λίγους μήνες μετά το τέλος του σίριαλ, η Mundo Deportivo επανέρχεται στο εν λόγω ζήτημα και στο παρασκήνιο της υπόθεσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ισπανικού Μέσου, ο Μίτσιτς υπήρξε στόχος τόσο του Ολυμπιακού, όσο και της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Σέρβο να σκέφτεται σοβαρά την πρόταση των Πειραιωτών. Κάτι, που αποκάλυψε και ο ίδιος σε πρόσφατες δηλώσεις του.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Mundo Deportivo, η μεταγραφή δεν προχώρησε, επειδή ο παίκτης επέλεξε τη Χάποελ Τελ Αβίβ, που του έδωσε πρωταγωνιστικό και ηγετικό ρόλο στην ομάδα.

Τέλος, το εν λόγω ρεπορτάζ μπλέκει στην υπόθεση και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επίσης είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Μίτσιτς, σύμφωνα πάντα με την Mundo Deportivo.

Headlines:
Ενέργεια
ExxonMobil: Στο μπλοκ 2 με Energean και HELLENIQ ENERGY

ExxonMobil: Στο μπλοκ 2 με Energean και HELLENIQ ENERGY

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Metlen: Αυξημένα κατά 22% τα έσοδα – Σε πορεία επίτευξης για ετήσιο στόχο EBITDA

Metlen: Αυξημένα κατά 22% τα έσοδα – Σε πορεία επίτευξης για ετήσιο στόχο EBITDA

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα
Euroleague 05.11.25

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα

Τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση πραγματοποίησε στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός, χάνοντας από τον Ερυθρό Αστέρα με το... κολακευτικό, έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς (η διαφορά έφτασε και το +28), 86-68.

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός
Euroleague 05.11.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Live streaming: DVTK – Ολυμπιακός
Euroleague γυναικών 05.11.25

Live streaming: DVTK – Ολυμπιακός

Live streaming: DVTK – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης DVTK – Ολυμπιακός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague γυναικών από το κανάλι της διοργάνωσης στο YouTube.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/11) – Που θα δείτε το Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός και τα παιχνίδια του Champions League
Euroleague 05.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/11) – Που θα δείτε το Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός και τα παιχνίδια του Champions League

Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (5/11) - Πού θα δείτε το Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός και τα ματς του Champions League

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία
Πολιτική προστασία 06.11.25

Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία

Το έργο καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων στην Βοιωτία από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έρχεται σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για την COP30 – Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ
COP30 06.11.25

Οι ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για το μέλλον του κλίματος - Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ

Στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30) που πραγματοποιείται στο Μπέλεμ της Βραζιλίας, δίπλα στη ζούγκλα του Αμαζονίου, οι ηγέτες θα κληθούν να εφαρμόσουν όσα υποσχέθηκαν

Σύνταξη
Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»

«Μετασχηματισμό με κατεύθυνση την εξυγίανση», βαφτίζει η κυβέρνηση την απόφαση για λουκέτα στα ΕΛΤΑ, η αποία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας
Συρία 06.11.25

«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας

Με τη στήριξη της UNESCO και του ιδρύματος Aliph ξεκινά η αποκατάσταση της Παλμύρας, με στόχο η πόλη να βγει από τη Λίστα Κινδύνου του Οργανισμού και να ξανασυνδεθεί με την τοπική κοινότητα.

Σύνταξη
Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης
OT FORUM 06.11.25

Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Στο ΟΤ FORUM ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα μιλήσει για την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, την ανάπτυξη αλλά και το ενεργειακό κόστος που αποτελεί τροχοπέδη για την ανταγωνιστικότητα

Σύνταξη
Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα
«Υπέροχη στιγμή» 06.11.25

Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα

Από ενθουσιώδεις έως διθυραμβικές οι αντιδράσεις κομμάτων αριστεράς και κεντροαριστεράς στην Ευρώπη για τη νίκη του Μαμντάνι. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης έδωσε ελπίδα και στη Γηραιά Ήπειρο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο
Πολιτική πίεση 06.11.25

Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο

Στη φονική αστυνομική επιχείρηση κατά ναρκοσυμμοριών έχασαν τη ζωή τους 132 άνθρωποι. Ο Λούλα την καταδίκασε ως «μαζική δολοφονία», ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με προσπάθεια εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ασταμάτητος ο Γιόκιτς, «καθάρισε» με νέο triple-double (122-112) – Πρώτη ήττα για τους Θάντερ από τους Μπλέιζερς (121-119)
Μπάσκετ 06.11.25

Ασταμάτητος ο Γιόκιτς, «καθάρισε» με νέο triple-double (122-112) – Πρώτη ήττα για τους Θάντερ από τους Μπλέιζερς (121-119)

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν των Μαϊάμι Χιτ με 122-112, έχοντας τον Νίκολα Γιόκιτς σε τρομερή κατάσταση με ένα ακόμη triple-double – Οι Μπλέιζερς επικράτησαν 121-119 των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, σταματώντας το σερί των 8 νικών των πρωταθλητών.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο