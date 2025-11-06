Το παρασκήνιο στην υπόθεση Μίτσιτς – Ολυμπιακός: Τι αποκαλύπτει η «Mundo Deportivo»

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα καλοκαιρινά μεταγραφικά σίριαλ στον πλανήτη… Euroleague ήταν αυτό ανάμεσα στον Βασίλιε Μίτσιτς και τον Ολυμπιακό.

Μέσα από το εξωτερικό ανέφεραν πως υπήρχαν επαφές και μάλιστα κάποια τόνιζαν πως είναι και προχωρημένες, ωστόσο ο Σέρβος γκαρντ κατέληξε στην Χάποελ Τελ Αβίβ.

Τι αποκαλύπτουν στην Ισπανία για Μίτσιτς και Ολυμπιακό

Λίγους μήνες μετά το τέλος του σίριαλ, η Mundo Deportivo επανέρχεται στο εν λόγω ζήτημα και στο παρασκήνιο της υπόθεσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ισπανικού Μέσου, ο Μίτσιτς υπήρξε στόχος τόσο του Ολυμπιακού, όσο και της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Σέρβο να σκέφτεται σοβαρά την πρόταση των Πειραιωτών. Κάτι, που αποκάλυψε και ο ίδιος σε πρόσφατες δηλώσεις του.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Mundo Deportivo, η μεταγραφή δεν προχώρησε, επειδή ο παίκτης επέλεξε τη Χάποελ Τελ Αβίβ, που του έδωσε πρωταγωνιστικό και ηγετικό ρόλο στην ομάδα.

Τέλος, το εν λόγω ρεπορτάζ μπλέκει στην υπόθεση και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επίσης είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Μίτσιτς, σύμφωνα πάντα με την Mundo Deportivo.