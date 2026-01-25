«Κράξιμο» σε Μίτσιτς στο Ισραήλ – Γιατί δέχεται σκληρή κριτική ο Σέρβος γκαρντ

Ο Βασίλιε Μίτσιτς αποτέλεσε το περασμένο καλοκαίρι την πιο ακριβή μεταγραφή στη Euroleague, καθώς η Χάποελ Τελ Αβίβ του έσκασε πάνω από 5 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια, όμως ο Σέρβος γκαρντ δεν έχει φτάσει στο τοπ επίπεδο που βρισκόταν πριν από δύο χρόνια με τη φανέλα της Εφές.

Ο Μίτσιτς είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, όμως στο Ισραήλ δεν έχει φτάσει στα στάνταρ του και έχει αρχίσει η κριτική για τις εμφανίσεις του. Αν και η Χάποελ είναι πρώτη και πηγαίνει πολύ καλά, ο Σέρβος δεν πείθει με την παρουσία του και δέχεται σκληρά σχόλια τόσο από τα ΜΜΕ όσο και στα social media.

Τι γράφουν στο Ισραήλ για τον Μίτσιτς και τις εμφανίσεις του

Έντονη και ιδιαίτερα αιχμηρή κριτική ασκείται στο Ισραήλ για την παρουσία του Βασίλιε Μίτσιτς στη Χάποελ Τελ Αβίβ, με άρθρο γνώμης στο Sport5 να υποστηρίζει ότι ο Σέρβος γκαρντ δεν μπορεί πλέον να έχει τον ρόλο του απόλυτου σταρ στο κορυφαίο επίπεδο.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η καριέρα ενός αθλητή ακολουθεί μια φυσική καμπύλη ανόδου και πτώσης και πως ο Μίτσιτς βρίσκεται πλέον ξεκάθαρα στο δεύτερο σκέλος αυτής της διαδρομής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «ήρθε η ώρα να κοιταχτεί στον καθρέφτη», με την επισήμανση ότι «ο superstar Μίτσιτς τελείωσε και δεν πρόκειται να επιστρέψει».

Υπογραμμίζεται, επίσης, πως η EuroLeague που άφησε ο Μίτσιτς πριν από τρία χρόνια είναι πλέον πιο σκληρή, με περισσότερες ομάδες, περισσότερες διαβολοβδομάδες και σαφώς μεγαλύτερες απαιτήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο γεγονός ότι ο Σέρβος δεν επέλεξε ένα πιο βατό περιβάλλον για να προσαρμοστεί σταδιακά, αλλά μπήκε ξανά σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό πλαίσιο, πιστεύοντας ότι μπορεί να είναι «απλώς ένας από τους καλύτερους», κάτι που –σύμφωνα με το άρθρο– δεν επιβεβαιώνεται στο παρκέ.

«Ο Μίτσιτς ως απόλυτος σταρ έχει τελειώσει. Μπορεί να είναι ρολίστας, μπορεί να βοηθήσει, αλλά όχι αυτό που ήταν», γράφει ο Ισραηλινός, με την επισήμανση ότι το τίμημα αυτής της αυταπάτης το πληρώνει αγωνιστικά η Χάποελ Τελ Αβίβ.