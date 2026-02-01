Αποκλεισμός για τη Χάποελ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ισραήλ – Τι είπε ο Ιτούδης για την κρίση στην ομάδα του

Η Χάποελ Τελ Αβίβ διανύει περίοδο μεγάλης αγωνιστικής κρίσης, που συνεχίστηκε μετά τον αποκλεισμό της από την Χάποελ Ιερουσαλήμ στο Κύπελλο Ισραήλ για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ο Δημήτρης Ιτούδης ήταν πολύ εκνευρισμένος μετά το ματς και μίλησε για όσα συνέβησαν, αλλά και για τη δύσκολη κατάσταση που έχει να διαχειριστεί ο Έλληνας τεχνικός.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιτούδης μετά τον αποκλεισμό της Χάποελ:

«Αυτή είναι ίσως η χειρότερη περίοδος αυτής της εποχής, δεν υπάρχει αμφιβολία. Κανείς δεν λειτουργεί, από τον τελευταίο παίκτη μέχρι το τελευταίο άτομο στο σταφ. Δεν χρειάζεται να σοκάρουμε κανέναν, δεν υπάρχει κανείς στον σύλλογο που να μην καταλαβαίνει τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεν είμαστε απλώς κακοί, είμαστε μια καταστροφή», ανέφερε. Παράλληλα εξέφρασε παράπονα για τη διαιτησία λέγοντας «…. Η διαφορά 22 βολών είναι τεράστια. Κάνετε την ανάλυσή σας».

Τέλος, ρωτήθηκε για το αν νιώθει ασφαλής στον πάγκο της ομάδας και φάνηκε να ενοχλείται έντονα. «Έχω ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο εδώ, θέλουμε να χτίσουμε κάτι. Δεν είμαστε μια κυρίαρχη ομάδα και ξαφνικά χάνουμε. Είναι μια διαδικασία. Ο κ. Γιανάι ήρθε χθες και ήταν με την ομάδα, έκανε μια καλή ομιλία. Θα χτίσουμε πάνω σε κάτι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Δείχνουμε χαρακτήρα ακόμα και σε δύσκολες στιγμές. Όταν κερδίζεις, λένε ότι είσαι σπουδαίος, αλλά στις δύσκολες στιγμές βλέπεις ποιοι είναι οι φίλοι σου», είπε.