Έπος: Ο Ιτούδης δέχθηκε τεχνική ποινή γιατί … τρελάθηκε με άμυνα παίκτη του (vid)
Ο Δημήτρης Ιτούδης έγινε έξω φρενών με τον Μπλέικνι με αποτέλεσμα να δεχθεί τεχνική ποινή από τους διαιτητές. Δείτε σε βίντεο την «έκρηξη» του Έλληνα τεχνικού.
Η Ζαλγκίρις Κάουνας έκανε μια τεράστια νίκη στο Ισραήλ απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-80 παίζοντας εκπληκτικό μπάσκετ και επιστρέφοντας στις νίκες μετά από την ήττα με τον Παναθηναϊκό. Τα νεύρα στην ομάδα του Ισραήλ ήταν λιγάκι… τεταμένα και ο Δημήτρης Ιτούδης «τρελάθηκε» σε μία φάση με τον Μπλέικνι.
Ο Αμερικανός πίεζε υποτυπωδώς τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος σε μία φάση που εκείνος κατέβαζε την μπάλα, ο Ιτούδης του φώναζε μάταια να κολλήσει πάνω του, με αποτέλεσμα να έρθει η… έκρηξη.
Ο Ιτούδης ξεκίνησε να του φωνάζει έντονα μπαίνοντας μέσα στο παρκέ με τους διαιτητές να τον χρεώνουν με τεχνική ποινή σε μία φάση όχι και τόσο διαδεδομένη για τα ευρωπαϊκά γήπεδα.
Δεν βλέπεις συχνά έναν προπονητή να δέχεται τεχνική ποινή επειδή φωνάζει έντονα προς τον ίδιο του τον παίκτη.
Δείτε το βίντεο όπου «τρελάθηκε» ο Ιτούδης
@skweektv ITOUDIS GETS A TECHNICAL FOR LOSING IT AT HIS OWN PLAYER 😳🔥 Coach Itoudis loses his cool on the sideline, taking a technical foul after getting frustrated with Antonio Blakeney for not defending closely enough on his opponent 😱 #basket #basketball #sportstiktok #itoudis #coaches ♬ son original – SKWEEK
