Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»
Μπάσκετ 10 Φεβρουαρίου 2026, 19:45

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι τοποθετήθηκε υπέρ του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στους παίκτες για την πτωτική πορεία της ομάδας το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το τελευταίο διάστημα η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται σε…ελεύθερη πτώση, καθώς το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη μετράει σερί από ήττες στη Euroleague, ενώ το… κερασάκι στην τούρτα που πυροδότησε την έκρηξη του προέδρου της ομάδας, Οφέρ Γιανάι, είναι η πρόσφατη ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στο ισραηλινό πρωτάθλημα.

Ο Γιανάι έδωσε το «παρών» στην προπόνηση της Χάποελ Τελ Αβίβ και αφού στήριξε 100% τον Έλληνα τεχνικό, στη συνέχεια «εξαπέλυσε τα βέλη του» προς τους παίκτες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιανάι στην προπόνηση της Χάποελ Τελ Αβίβ

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να ξέρετε ότι πιστεύω πως θα ολοκληρώσουμε τη χρονιά κατακτώντας τίτλους τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά ένα τέτοιο αποτέλεσμα απέναντι στη Χάποελ Ιερουσαλήμ; Είμαστε τόσο κακή ομάδα ώστε να χάνουμε δύο φορές στη σειρά με 15 πόντους διαφορά; Αν είμαστε τόσο κακοί, τότε μάλλον δεν κάνω σωστά τη δουλειά μου, γιατί εκείνοι κοστίζουν περίπου το ένα τρίτο από ό,τι κοστίζετε εσείς.

Υπήρχε εδώ μια ομάδα που λειτουργούσε σωστά — πριν από έναν μήνα ξεκίνησαν όλα τα προβλήματα. Επιστρέψαμε στο Ισραήλ και υπάρχουν πολλοί περισπασμοί και θα πρέπει να έχετε ανοσία σε αυτούς.

Ακούω ανθρώπους να λένε ότι θέλω να αλλάξω προπονητή, αλλά αυτός ο προπονητής έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Είναι εκείνος στον οποίο έδωσα τα κλειδιά για να μας οδηγήσει στην επιτυχία. Είναι πολύ πιο εύκολο να αλλάξω παίκτες.

Ξέρετε πόσοι παίκτες θέλουν να έρθουν στη Χάποελ; Πολλοί — και είναι επίσης φθηνότεροι από εσάς. Αν δεν αρχίσετε να σέβεστε το γεγονός ότι μεταφέρω 3–4 εκατομμύρια δολάρια που θα μπορούσαν να είχαν πάει στην κόρη μου για να πληρώνω τους μισθούς σας, δεν θα βρίσκεστε εδώ. Στο τέλος όλα εξαρτώνται από εσάς. Δεν είμαι διατεθειμένος να βλέπω παιχνίδια της Χάποελ και να αισθάνομαι ταπεινωμένος. Θέλω να αισθάνομαι περήφανος.»

