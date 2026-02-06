Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 (παρ.): Μεγάλο «διπλό» των Ισπανών με ανατροπή!

Βαθαίνει η κρίση στη Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη… Η ομάδα του Έλληνα τεχνικού, αν και προηγήθηκε με 73-61 στο 3ο δεκάλεπτο της Βαλένθια, στη συνέχεια υπέστη μπλακ-άουτ, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να οδηγηθεί στην παράταση όπου οι νυχτερίδες επικράτησαν με 99-104 στην παράταση (88-88κ.α.) για την 27η αγωνιστική της Euroleague!

Στο 17-10 το ρεκόρ των Ισπανών πλέον, στο 16-10 των Ισραηλινών που έχουν και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η Χάποελ προηγήθηκε με 78-68 7:30 λεπτά πριν το τέλος του κανονικού αγώνα και όλα έδειχναν ότι εύκολα δύσκολα θα κέρδιζε. Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι έκαναν μια εντυπωσιακή επιστροφή με ηγέτη τον Μοντέρο, και μάλιστα προσπέρασαν με 86-88 με 1:42 για το φινάλε. Εν τέλει με καλάθι του Μπλέικνι στα 57» η ομάδα του Ιτούδη ισοφάρισε κι έστειλε το ματς στην παράταση.

Η ψυχολογία όμως ήταν με το μέρος της Βαλένθια που κατάφερε πετύχει 16 ολόκληρους πόντους στο έξτρα πεντάλεπτο με τον Μοντέρο να είναι και πάλι ηγετικός και να δίνει στην ομάδα του μια τεράστια νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ποιος άλλος; Ο Μοντέρο ήταν με 29 πόντους και 8 ασίστ, ενώ 20 πρόσθεσε ο Ρίβερς και 17 ο Τόμπσον.

Ο Μπλέικνι με 23 πόντους, ο Μαντάρ με 20 και ο Μότλεϊ με 17 δεν ήταν αρκετοί για τη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία έφτασε τις 4 σερί ήττες στην EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 49-36, 73-61, 88-88κ.α., 99-104 παρ.

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ιτούδης): Μότλι 17 (3/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόουνς 7, Μπλέικνι 23 (7/8 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 7 ασίστ), Τιμόρ, Μπλέιζερ, Μάλκολμ 10 (2/2 δίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Οντιάσε, Μίτσιτς 7, Γουέινραϊτ 7Οτούρου 8, Μαντάρ 20 (4/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 6/8 βολές, 4 ασίστ)

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Τέιλορ 11 (3/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 10 ριμπάουντ) , Πουέρτο 2, Ρίβερς 20 (8/10 δίποντα, 1/3 τ΄ριποντα, 1.2 βολές, 4 ριμπάουντ), Πραντίγια 2, Ντε Λαρέα 2, Κι 11 (1/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Μοντέρο 29 (7/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 9/9 βολές, 4 ριμπάουντ, 8 ριμπάουντ), Μουρ 2, Σακό 8, Τόμπσον 17 (3/7 δίποντα, 2/4 βολές, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ)