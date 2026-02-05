Δύσκολη αποστολή για τον Παναθηναϊκό στην Euroleague την επόμενη εβδομάδα
Ποια ομάδα αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός για την 28η αγωνιστική της Euroleague.
- Διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ για τις συντάξεις χηρείας – Τι ισχύει για τον υπολογισμό τους
- Όμοιος τον όμοιο αγαπά – Ο Τραμπ ανακοίνωσε την «πλήρη και αμέριστη στήριξή» του στον Όρμπαν
- Το τελευταίο οχυρό του πυρηνικού ελέγχου: Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Πούτιν για παράταση της NewSTART
- Τρεις άμεσες εξελίξεις για τους δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη
Βαριά ήττα γνώρισε απόψε ο Παναθηναϊκός από την παραδομένη στις φλόγες Παρτιζάν.
Και έπεσε στο 16-11 η ομάδα του Εργκίν Αταμάν που καιρό τώρα δεν μπορεί να βάλει δύο καλές νίκες στη σειρά. Που θα πάει αυτό; Άγνωστο.
Το σίγουρο είναι πως την επόμενη εβδομάδα στο τελευταίο ματς πριν από την διακοπή για τα κύπελλα, την επισκέπτεται η πιο φορμαρισμένη της Ευρώπης:
Έχει Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική στο ΟΑΚΑ (13/2, 21:15) και το επόμενο ματς για τη διοργάνωση είναι 26/2 ξανά στο ΟΑΚΑ με αντίπαλο την Παρί.
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 06.02.2026]
- Η μάχη για τον έλεγχο του AI στον πόλεμο μόλις ξεκίνησε
- Δύσκολη αποστολή για τον Παναθηναϊκό στην Euroleague την επόμενη εβδομάδα
- Εθνικές ομάδες πόλο: Τα 85 μετάλλια έφτασε η Ελλάδα σε Άνδρες και Γυναίκες – Αναλυτικά η λίστα
- Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 91-82: Νέα ήττα των Μονεγάσκων
- Καρυστιανού: Τέρμα δεξιά το τιμόνι αλλά με.. ευαισθησία – «Παράνομη εισβολή» βλέπει στην τραγωδία στη Χίο
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι (pic)
- Ο ΕΦΚΑ απαντά για τις απώλειες στις συντάξεις χηρείας – Τι ισχύει για τον υπολογισμό τους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις