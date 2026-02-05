Παρτιζάν – Παναθηναϊκός 78-62: Κακή εμφάνιση και βαριά ήττα στο Βελιγράδι (vid)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 78-62 στο Βελιγράδι από την Παρτιζάν για την 27η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι πράσινοι κατέρρευσαν στο δεύτερο ημίχρονο πετυχαίνοντας μόλις 29 πόντους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα δύο τελευταία δεκάλεπτα η ομάδα του Εργκίν Αταμάν σημείωσε μόλις 29 πόντους…

Στο τέλος της τρίτης περιόδου με το σκορ στο 66-42, αποβλήθηκε ο Ρογκαβόπουλος για χτύπημα στον Λάκιτς, δείγμα του εκνευρισμού που υπήρχε στον Παναθηναϊκό. Από τους πράσινους ξεχώρισε ο Σορτς με 21 πόντους και τέσσερα ριμπάουντ, ενώ από τους Σέρβους ξεχώρισαν οι Πέιν με 18, Μπόνγκα και Μπράουν που είχαν από 16 πόντους.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είδε το ρεκόρ της να πέφτει στο 16-11 και βρίσκεται πλέον στην 7η θέση, ενώ η Παρτιζάν ανέβηκε στο 9-18 και έφτασε στην 17η θέση της κατάταξης.

O Παναθηναϊκός ξεκίνησε με ένα γρήγορο 3-7 με πέντε πόντους του Σορτς, με τον Φερνάντο να απαντάει με κάρφωμα κάνοντας το 5-7 για την Παρτιζάν στο 4’. Ο Κώστας Σλούκας με ένα τρίποντο έκανε το 7-12 που ήταν το σκορ του πρώτου πενταλέπτου.

Η Παρτιζάν έτρεξε ένα επιμέρους 7-0 και πέρασε με τρίποντο του Πέιν με +2 και σκορ 14-12 στο 7’. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με καλάθι του Οσετκόφσκι και την Παρτιζάν να είναι μπροστά με σκορ 20-19.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου το ματς έγινε μία σου και μία μου, με την Παρτιζάν να σκοράρει και τον Παναθηναϊκό να απαντάει, με τον Νικ Καλάθη να δίνει προβάδισμα στους Σέρβους με +3 και σκορ 26-23 στο 13’.

Ο Μήτογλου πέρασε στο ματς και αμέσως έκανε αισθητή την παρουσία του, καθώς με τέσσερις συνεχόμενους πόντους έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 26-29 στο 15’. Ο Πέιν με ένα απίθανο τρίποντο και φάουλ έκανε το 33-30 για την Παρτιζάν στο 17’. Ο Γκριγκόνις μείωσε σε 38-33 και ο Φερνάντο με κάρφωμα έκανε το 40-33 για την Παρτιζάν στο 19’.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Παρτιζάν στο +12 και σκορ 45-33 με τον Κάμερον Πέιν να ξεχωρίζει με 9 πόντους, ενώ 8 είχε ο Μπόνγκα. Από τον Παναθηναϊκό 7 πόντους στο πρώτο μέρος είχε ο Σορτς.

Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου η διαφορά αντί να μειωθεί, αυξήθηκε με τον Πέιν να δίνει προβάδισμα +15 στην Παρτιζάν και σκορ 53-38 στο 23’. Η Παρτιζάν ξέφυγε και με +19 και καλάθι τοπυ Μπράουν στο 25’. Και πάλι ο Μπράουν με τρίποντο αυτή τη φορά έδωσε αέρα 20 πόντων στους Σέρβους, κάνοντας το 62-42 στο 27’. Ο Μπόνγκα με κάρφωμα έκανε το 66-42 στο 29’, το οποίο ήταν και το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα της τέταρτη περιόδου, δύο γκολ φάουλ των Οσμάν και Σορτς, ο Παναθηναϊκός μείωσε στο -20 και σκορ 68-48 στο 32’. Και πάλι ο Σορτς με 3/3 βολές, έφτασε στους 19 πόντους και μείωσε σε 68-51 στο 33’. Ο Πέιν με τρίποντο ανέβασε και πάλι την διαφορά στο +20 για την Παρτιζάν στο 36’. Ο Παναθηναϊκός μάζεψε λίγο την διαφορά στο τέλος, ωστόσο δεν κατάφερες να κάνει τίποτα άλλο μέχρι το τέλος και ηττήθηκε με 78-62, έχοντας βάλει, μόνο 29 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-33, 66-42, 78-62

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Πενιαρόγια): Οσετκόβσκι 7 (3 κλεψίματα), Μιγαΐλοβιτς, Ποκουσέβσκι, Μπράουν 16 (4/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πέιν 18 (3/4 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ραντάνοβ, Μπόνγκα 16 (7/10 δίποντα, 6 ριμπαόυντ), Λάκιτς, Τζεκίρι 6 (5 ριμπάουντ), Φερνάντο 11 (4 ριμπάουντ), Καλάθης 4

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 21 (8/11 δίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ), Όσμαν 5, Χολμς 4 (4 ριμπάουντ), Σλούκας 4 (3 ασίστ), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 4, Τολιόπουλος 3, Φαρίντ 4, Γκριγκόνις 3 Ερνανγκόμεθ 7 (8 ριμπάουντ), Μήτογλου 7 (5 ριμπάουντ)